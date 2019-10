Tenis Rafael Nadal a punto del retiro

El campeón Rafael Nadal afirma ser un enamorado del deporte y quiere seguir vinculado a él en cuanto se retire, “Estoy en la fase final , es triste pero es así, y la academia es para asegurarme ese objetivo para el futuro”.

Nadal cuenta con 14 títulos de Grand Slam, 2 medallas de oro olímpicas y 4 copas Davis con la selección española. En 2016 fundó en Manacor, su ciudad natal, la Rafa Nadal Academy, donde transmite a jóvenes tenistas su experiencia en las canchas del mundo a lo largo de su carrera.

"Yo hago lo que me gusta, y cuando alguien hace lo que le gusta, no hay sacrificio. De lo que realmente estoy satisfecho es de la capacidad de superación, de seguir creciendo aún habiendo conseguido muchas cosas o superando momentos como por ejemplo cuando el cuerpo no te responde. Siempre lo he hecho con ayuda de las personas que tengo al lado".

"Estoy en la Fase final de mi carrera, es triste, pero es así"

"El año ha sido muy bueno. El año pasado también, pero dejé muchos torneos por problemas físicos. Ahora, desde Barcelona hasta aquí he podido jugar los que he querido. Espero seguir mi calendario planeado". Después de coronarse en el US Open y participar en la Copa Laver en Ginebra con el equipo europeo, tiene previsto volver a los Masters 1000 de París Bercy, y continuar con las Finales ATP de Londres así como con la Copa Davis en Madrid.

La lesión en la muñeca izquierda que le forzó a retirarse de las semifinales de la Laver Cup el mes anterior, razón por la que tampoco pudo participar en el Masters 1000 de Shanghai que se juega justo en estos días, sigue sin recuperarse, pero tiene buen pronóstico para continuar con los torneos restantes.

Una era está por finalizar con el retiro de un grande como lo es Rafael Nadal, un magnífico campeón que ha dejado huella en las canchas.

