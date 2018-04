Tenis: “Lo que he logrado es muy difícil” Rafael Nadal

Rafael Nadal de 31 años, ha ganado su Godó número 11 en el Open Banc Sadabell. Aunque el logro se dice fácil, Nadal también logró derrotar a Tsitsipas 6-2, 6-1 en sólo 1 hora y 18 minutos, lo que fija un uno tiempo récord y lo convierte en el juego más rápido en la historia del torneo.

Nadal no pudo ocultar su felicidad y celebró echándose a la piscina, sin embargo, dice que se mantiene concentrado en los torneos venideros.

“Ahora hay que seguir muy centrado, pensando en Madrid, Roma y Roland Garros. Después de Wimbledon ya me tomaré el descanso” mencionó Nadal.

Nadal reconoció que se enfrentó a un gran contrincante pero señaló que le hace falta madurar, pues encontró de manera muy rápida la forma de derrotarlo y su rival no pudo hacer lo mismo.

“Es un tenista fantástico… Pero necesita madurar. Me he dado cuenta muy rápido de cómo debía jugarle para hacerle daño y él no ha encontrado armas para contrarrestarme” dijo Nadal.