Tenía esperanza de que Messi jugara gratis en el Barcelona: Joan Laporta

Joan Laporta, presidente del Barcelona reveló este viernes 8 de octubre que mantenía la esperanza de que el argentino Lionel Messi se quedará a jugar gratis en el club, y refirió sus ganas por seguir viendo a Messi con la camiseta del club, ¿La Pulga regresará al club tras terminar su contrato con el PSG?

Durante una entrevista para la radio RAC1, el presidente habló sobre la finanzas del club y aprovechó para tocar el tema de la salida del argentino, con quien aclaró, no se mantiene una deuda.

Recordemos que el contrato de Lionel con el Barcelona por más de 500 millones de euros fue firmado en noviembre del 2017 y llegó a su fin el pasado 30 de junio de 2021, tras el anuncio de que el argentino no renovaría su contrato con el equipo "debido a obstáculos económicos y estructurales".

Laporta esperaba que Messi se quedara

El presidente del club tenía esperanza sobre el argentino.

El presidente del Barcelona explicó este viernes que mantuvo la esperanza, hasta última hora, que el jugador dijera que se quedaba gratis con el club, afirmando su conocimiento sobre la tentativa oferta que tenía el crack argentino por parte del equipo francés París Saint-Germain.

“Tuve la esperanza de que a última hora Leo dijera que jugaría gratis y eso me habría gustado y me hubiera convencido; entiendo que LaLiga lo aceptaría, pero eso no se lo podemos pedir a un jugador de su nivel, aunque lo pensé porque le conozco, conozco a su familia”, detalló Joan para dicho medio.

Asimismo, agregó que las finanzas del club registraron unas pérdidas de 481 millones de euros la temporada pasada y cuenta con una deuda y compromisos futuros de 1.350 millones de euros. Cifras que muestran que no había posibilidad de retener a Lionel.

¿Cuánto cuesta Lionel Messi en Transfermarkt?

De acuerdo al portal Transfermarkt, encargado de dar a conocer el precio de las estrellas del fútbol, el argentino está cotizado en 80 millones de euros. Y es que tras la llegada de Lionel Messi al PSG, el precio de La Pulga aumentó. ¿Consideras que el crack argentino podría regresar al Barcelona? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!