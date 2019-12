Tendrá la MLB Strike automatizados

La Major League Baseball (MLB) ha discutido la instalación del sistema en Clase A, en la Florida State League, para 2020. Si esa prueba sale bien, la zona de strike por computadora podría usarse en Triple A en 2021, ya que los errores se solucionan antes de una llamada a Grandes Ligas.

El miembro del Salón de la Fama, Mike Schmidt, mencionó que este sistema cambiaría el juego del béisbol de forma positiva y continuaría el esfuerzo para eliminar la deficiencia negativa en la MLB.

"Tenemos repetición en cualquier otro lugar del juego. Nos guste o no, la repetición recibe la llamada correcta", dijo que Mike Schmidt para The Associated Press.

El sistema TrackMan ya ha sido utilizado en el béisbol de los Estados Unidos

El Sistema TrackMan ya se utilizó en la Liga del Atlántico

Varios prospectos de la AFL elogiaron el sistema TrackMan por las llamadas en las esquinas internas y externas, pero dijeron que tuvo problemas en las curvas bajas y altas en la zona de strike.

"Esta idea ha existido durante mucho tiempo y es la primera vez que se hace realidad de manera integral", dijo Morgan Sword, vicepresidente senior de economía y operaciones de MLB, la noche en que comenzó el experimento de la Liga del Atlántico.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Varios prospectos de la AFL elogiaron el sistema TrackMan

Todavía se necesitarán humanos para determinar los medios swings y para asegurarse de que TrackMan no marque en un strike en un lanzamiento que rebota y atraviesa la zona de strike.

La Liga del Atlántico independiente se convirtió en la primera liga profesional estadounidense en permitir que una computadora marcara bolas y strikes en su Juego de Estrellas el 10 de julio. El umpire de home, Brian deBrau, llevaba un auricular conectado a un iPhone en su bolsillo y transmitió la marcación al recibirla de un sistema informático TrackMan que utiliza el radar Doppler.

Te puede interesar: Patriotas dominan el Este en la NFL

La Liga del Atlántico independiente se convirtió en la primera liga profesional en usar el TrackMan

La Liga Atlántica experimentó con el sistema informático durante la segunda mitad de su temporada, y la Liga Otoñal de Arizona (AFL) de los mejores prospectos lo usó durante unas pocas docenas de juegos este año en Salt River Fields.

Síguenos en instagram y entrérate de las noticias trend de la semana