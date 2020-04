Televisa: López Dóriga REVELA su Final de Liga MX soñada ¿Chivas vs? (VIDEO).

El mundo se encuentra con la incógnita sobre la situación del coronavirus, pandemia que también a afectado al deporte; cancelando, aplazando, parado e incluso moviendo de fechas a distintas disciplinas y en nuestro país la Liga MX no ha sido la excepción. Pero a pesar de no tener la fecha exacta del momento en el que se reanudará el presente Torneo de Clausura 2020, pero en un video en donde aparece el analista Roberto Gómez Junco y el ex integrante de Televisa, Joaquín López Dóriga, el conductora de noticias reveló que le gustaría tener de rival a las Chivas para la disputa por el campeonato cuando se reanude la actividad.

En video se puede ver a quien fuera el líder de Noticieros Televisa, Joaquín López Dóriga, quien es uno de los fervientes aficionados de los Pumas; mencionar que desea que la Final del Torneo de Clausura de la Liga MX en contra de las Chivas.

López Doriga quiere una Final Pumas vs Chivas

A pesar de que el analista de ESPN le mencionó una hipotética Final entre Pumas y América para el certamen de esta Liga MX, el ex conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga analiza una disputa por el campeonato mejor contra el cuadro de la Perla Tapatía.

López Dóriga recordó aquella Final de Liga MX entre Pumas y Chivas, en donde la escuadra de la máxima casa de estudios se impusieron con marcador de 5-4 en tanda de penales luego de empatar a un gol en el tiempo reglamentario (180 minutos más 30 más de tiempo extra).

Si bien la rivalidad que se vive entre Pumas y América es una de las más importantes en la actualidad, para el ‘Teacher’ López Dóriga prefiere la Final en contra de las Chivas para este Clausura 2020.