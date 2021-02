Televisa: Irina Beava con LAGRIMAS recuerda a su musculoso ex ¿No lo supera?

Irina Baeva es una famosa actriz rusa que ha cobrado mucha fama después de que iniciara una relación con el apuesto actor de telenovelas, Gabriel Soto y que ahora está causando polémica al recordar a uno de sus ex parejas.

Resulta que recientemente la actriz rusa se presentó como la nueva invitada especial en el canal de YouTube de Yordi Rosado, con quien sostuvo una amena entrevista, llena de emociones y recuerdos de sus inicios en la actuación.

Las lágrimas de Irina Baeva

Fue en esa entrevista que la bella actriz recordó su anterior noviazgo con el actor venezolano, Emmanuel Palomares, de quien dijo haber estado muy enamorada, pero que, sin más, su relación acabó de la nada, así lo detalló:

Le sufrí mucho, no entendía, porque nunca entendí porque terminamos, yo lo amaba muchísimo y la verdad que tuvimos una relación muy bonita, llevamos mucho tiempo juntos, como dos años y medio más o menos.

En esta ocasión, Irina Baeva recordó con mucho dolor los últimos tiempos de su relación, pues fue cuando llegó a sentirse bastante sola, pese a que estaba teniendo bastante éxito en la televisión, según contó la joven, ella buscó hacer lo posible por encender nuevamente la llama del amor, sin embargo, no fue suficiente.

Por si fuera poca la tensión del momento, la rusa soltó algunas lágrimas al mencionar que llegó a cumplir algunos sueños estando sola, pues contó que consiguió comprar su primer auto al poco tiempo de romper con Emmanuel:

Yo me compré mi primer coche era un logro, yo llegué a la agencia, pagué todo el dinero, yo ahorré, tomé cuatro clases para aprender a manejar, llegué a la agencia compré mi coche y el día que entregan mi camioneta, no hay nadie, no hay amigas, no hay novio, papás, familia hermanas, no hubo nadie.

TE PUEDE INTERESAR: FOTO: Irina Baeva dejó ver de cerca sus intimidades en bikini

Cabe destacar que entre otras cosas, la estrella de Televisa relató que durante un mes entero, trató salvar su noviazgo, sin embargo, desistió cuando Emmanuel le dijo que ya no la amaba, pero sufrió un duro golpe al enterarse que casi dos meses después él ya estaba a punto de iniciar otra relación.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.