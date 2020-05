Televisa: Enrique Bermúdez se RINDE ante Christian Martinoli (Video)

A pesar de toda esa supuesta rivalidad que existe entre Enrique Bermúdez de la Serna y el comentarista de TV Azteca Deportes, Christian Martinoli, el experimentado periodista de la cadena Televisa y TUDN aseguró tener una buena relación con el conductor de la televisora del ajusco, a quien considera como uno de los mejores en la actualidad.

Enrique Bermúdez reconoció el talento de Martinoli

"El Perro" alabó el trabajo de Martinoli

Durante una entrevista para el programa de youtube de Javier Alarcón, el “Perro” Bermúdez reconoció públicamente el estilo de Christian Martinoli, quien lo demuestra cada vez que deja las bromas a un lado y se mete de lleno en las narraciones de los encuentros, algo que según el comentarista de televisa sabe realizar de una manera espléndida.

Christian Martinoli es el comentarista del momento

“Es un gran, gran narrador sin duda alguna, no hace mucho hicimos él y yo un comercial acá en Miami, tuvo que viajar él aquí porque yo no podía viajar a México porque estaba en el trámite de mi residencia para Estados Unidos y no podía viajar. Él vino y tuvo un éxito de unos jugos, jaló tremendo, tengo buena relación con él, con Luis García, me parece que es un extraordinario narrador”, dijo.

(A partir del Min. 43)

Te puede interesar TV Azteca: Martinoli es IMITADO en TikTok por Cepillín (video)

Sobre el polémico estilo de Martinoli, “El Perro” Bermúdez señaló que logró combinar la comedia con la narración pero cuando se enfoca en el ámbito narrativo, asegura que es de los mejores comentaristas de la actualidad en la televisión mexicana. Sin embargo, ambos personajes son referentes en las narraciones de los partidos de la Liga MX y de la Selección Mexicana, incluso, han participado en algunos videos juntos.