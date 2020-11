Televisa Deportes/TUDN DESPIDE a Juan Dosal.

Hace no mucho tiempo en una reestructuración en Televisa Deportes/TUDN por una fusión realizada con Univisión, ahora tras una larga carrera en dicha empresa, le han dado las gracias al experimentado comentarista y analista Juan Dosal.

Televisa Deportes/TUDN le había prometido al experimentado comentarista que se podría retirar con honores, pero no le han dado la oportunidad y saldrá luego de 49 años de trayectoria.

Y es que en el 2021 estaría por cumplir medio siglo en Televisa Deportes/TUDN, pero ya no podrá cumplir su deseo de retirarse tras cumplir 50 años. Heriberto Murrieta y Fernando Schwartz le mandaron un emotivo mensaje a Juan Dosal tras enterarse que la empresa de Chapultepec 18 le dio las gracias tras 49 años.

No entiendo. Le prometieron @JuanDosalTD dejar retirarse en 2021 cumpliendo 50 años en @TUDNMEX y no le cumplieron. Las trayectorias ya no se respetan. Abrazo mi querido Juan amigo y compañero de mil batallas — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) October 31, 2020

"No entiendo. Le prometieron a Juan Dosal dejar retirarse en 2021 cumpliendo 50 años en TUDN y no le cumplieron. Las trayectorias ya no se respetan. Abrazo mi querido Juan amigo y compañero de mil batallas".

Juan Dosal se va de Televisa Deportes tras 49 años

Esas fueron las palabras que emitió Fernando Schwartz y que confirmaron que Juan Dosal no continuará más su carrera de comentarista deportivo en Televisa Deportes/TUDN, ante dicha noticia no se ha manifestado el motivo por el cual no le permitieron cumplir su deseo de cumplir 50 años.

Televisa Deportes/TUDN no le ha podido darle ese detalle de retirarse con 50 años a Juan Dosal, quien no ha manifestado sobre su situación con la empresa en la que prácticamente ha hecho su carrera en las medios de comunicación.

Después de 49 años, Juan Dosal salió de Televisa. Envío a Juan mi aprecio y reconocimiento por su destacada trayectoria en esa empresa. — Heriberto Murrieta (@Beto_Murrieta) October 31, 2020

Juan Dosal en dicha empresa era uno de los analistas más prestigiosos que siempre estaba presente en los duelos de la Liga MX y en las coberturas de Copas del Mundo.