Técnico del New York Red Bulls confía en llegar a la final

Jesse Marsch, estratega del New York Red Bulls, ve posible lograr la remontada en su estadio y dejar fuera a las Chivas de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Marsch sabía de la importancia de anotar por lo menos un gol como visitante en el partido de ida de la semifinal, a pesar de no lograrlo, tiene la confianza en su equipo para regresar a Nueva York y lograr hacer diferencia como local.

“Conocen el récord en nuestro estadio, no permitimos que el rival nos meta un gol. Obviamente vamos a estar preparados defensivamente. No tenemos muchos goles en contra. Desafortunadamente no pudimos hacer ese gol de visitante, pero ahora estaremos en casa para buscar el resultado”, declaró el estratega del conjunto neoyorquino.