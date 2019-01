Técnico del Betis habla sobre Diego Lainez

Quique Setién, actual director técnico del Real Betis analizó los posibles fichajes que harán próximamente y entre ellos destacó el nombre del mexicano Diego Lainez por quien el vicepresidente deportivo del club, Lorenzo Serra Ferrer está negociando con Club América en México.

Cabe mencionar que el técnico evitó dar pistas sobre los planes de fichaje y también sobre el proceso de las negociaciones y comentó:

"Todas esas cosas es mejor hablarlas con el club pero no sé cómo están las cosas, hablamos y recibo información pero no me preocupan los que puedan venir hasta que se concrete"