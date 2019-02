Tebow rechaza futbol americano por las Grandes Ligas.

La AAF (Alliance of American Football), nueva liga de futbol americano ofreció una invitación para fichar por los Orlando Apollos a Tim Tebow; quien a pesar de los halagos declinó la oferta para seguir soñando en el béisbol con el equipo de los Mets.

Cabe destacar que la temporada que está por arrancar en el béisbol de Grandes Ligas, será la tercera del jardinero izquierdo con la novena neoyorquina. El motivo es que el jugador de 31 años de edad desea hacer su debut con el equipo de los Mets.

“Estoy de lleno en el béisbol, no había manera que parara y no le diera una oportunidad (a la MLB) después de todo lo que he trabajado”, sentenció.