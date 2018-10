"Te daría mis tres Champions por un Mundial"; Dani Alves a Gianluigi Buffon

El guardameta de origen italiano y que milita en el Paris Saint Germain, Gianluigi Buffon dio a conocer un suceso de cuando pertenecían al plantel de la Juventus, en donde el lateral Dani Alves se sinceró y dijo tener envidia debido a que el portero posee un Mundial entre sus campeonatos y el brasileño no.

“Estaba en la ducha. Me miró, y me dijo: 'Gigi, cuando te miro estoy celoso por tu victoria en el Mundial. Te daría mis tres Champions'. Me explicó que sabía que ganar la Copa del Mundo hace feliz a tu país, a tu gente”, declaró Buffon a ESPN.

"Te daría mis tres Champions por un Mundial"; Dani Alves a Gianluigi Buffon

Se le niega la 'Orejona'

A pesar de que el italiano sí conoce lo que es conquistar una Copa del Mundo, no le ha sido posible conseguir un título de Champions League, a pesar de que ya jugó tres finales, en 2003, 2005 y 2017.

El guardameta tuvo un reencuentro con Dani Alves al ser contratado por PSG, sin embargo el brasileño apenas regresó a las prácticas, después de la lesión de la que fue víctima en la pasada temporada y que lo obligó a decir adiós al Mundial de Rusia 2018.

"Te daría mis tres Champions por un Mundial"; Dani Alves a Gianluigi Buffon