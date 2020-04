“Tata” Martino y la Selección Mexicana no tendrán reducción de sueldo

Luego de que la mayor parte de los equipos de la Liga MX están realizando importantes reducciones en los sueldos de sus planteles, debido a la terrible contingencia sanitaria que obligó a la suspensión indefinida del Clausura 2020 por el Coronavirus, la Selección Méxicana y el entrenador argentino Gerardo “Tata” Martino, no sufrirán esta disminución.

Gerardo Martino

Martino no verá reducido su sueldo

De acuerdo con información presentada por el reportero de FOX Sports, Rubén Rodríguez, el sueldo del Gerardo Martino permanecerá completamente intacto ante este impacto económico que ha sufrido la Liga MX, además de que también reveló cómo es el sistema de contratos de partidos para la Selección Mexicana.

Gerardo Martino no recibirá ninguna reducción en su salario

“El contrato de los partidos no es anual, sino cuatrienal, son 20 partidos por cuatro años; lo único que hacen es retrasar el pago. Estos partidos los van a acomodar ya sea en el 2021 o a finales de este 2020, pero los van a jugar.

Gerardo Martino se encuentra resguardado en Argentina junto a su familia

Como todo lo autorizan con un presupuesto que está desde septiembre, prácticamente ya está todo pagado. Se especulaba por ahí que al ”Tata” podía ser (reducción), pero no, no le van a tocar el sueldo. Si él quiere donarlo es otra cosa, pero no se lo van a tocar”, señaló el periodista.