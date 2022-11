'Tata' Martino tiene estas últimas dudas para la lista del Mundial

Gerardo Martino tiene estas últimas dudas para la lista del Mundial

El Mundial está muy cerca, con lo cual los entrenadores deben decidir su convocatoria de 26 jugadores para el torneo, y Gerardo Martino es uno de los que debe tomar esta decisión con México, aunque algunos afirman que aún tiene ciertas dudas.

Uno de los problemas principales de Martino es que tiene a algunos elementos importantes lesionados o en duda para poder llegar, por lo cual querrá esperar hasta el último día permitido por la FIFA, que es el 14 de noviembre.

Para el caso del 'Tecatito' Corona ya hay una conclusión, aunque no la que esperaban, pues el extremo del Sevilla no estará disponible para ser llamado, debido a que su lesión en el tobillo no podrá sanar hasta el año 2023, quedándose fuera de forma definitiva.

Sin embargo, aún existen otras dudas en la mente del entrenador argentino, y te contaremos de cuáles se tratan, además de los jugadores que podrían quedar fuera en la lista que deben mandar en menos de una semana.

Dudas de Martino para la convocatoria

Estas son sus últimas dudas

Todo indica que la mayor parte de las dudas serían en el ataque, pues aunque está descartado el 'Tecatito', aún queda por determinar al que lo sustituirá, ahí es donde Diego Lainez y Roberto Alvarado competirán en los siguientes duelos para adueñarse del puesto.

Las otras bajas serían Jesús Angulo y Érick Sánchez, ambos en buen nivel, pero se dice que entraron tarde en las convocatorias como para ser considerados ahora por Martino para integrar la lista definitiva de 26 jugadores en Qatar 2022.

Mientras que, la última duda es en la delantera, donde Raúl Jiménez irá al Mundial solo si se recupera, dejando a un lado al goleador del Feyenoord, Santiago Giménez.

'Tata' Martino deja fuera al 'Chicharito'

Chicharito no irá al Mundial

El máximo goleador del Tri en toda la historia no será llevado al Mundial, a pesar de su buen momento dentro de la MLS, todo esto por conflictos internos que el propio 'Chicharito' no ha querido revelar, pero parece que se perdió la oportunidad de disputar su cuarto Mundial.

'Tata' Martino afrontará este torneo con tres delanteros, de los cuales, uno tuvo un buen semestre con el América, otro no puede salir de su lesión y no ha jugado al futbol profesional en varios meses, mientras que el tercero solo anotó cinco goles en los últimos meses, por lo cual deberá enfrentar varias críticas.

