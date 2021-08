Tata Martino no perderá puesto de Director Técnico tras derrota en la Copa Oro

La Selección Mexicana perdió 1-0 ante Estados Unidos durante la final de la Copa Oro 2021, lo que ha enojado a varios aficionados que incluso han pedido la salida de Gerardo Martino, mejor conocido como “Tata Martino” de su cargo como director técnico.

Sin embargo, el todavía director técnico podría no tener nada de qué preocuparse, debido a que no sería el primer DT en perder la Copa Oro, quienes no perdieron el trabajo. La única excepción fue Manuel Lapuente en la primera edición del torneo en 19991.

Previo al encuentro deportivo, Gerardo Martino estaba impactado por el apoyo a México ante la Final de la Copa de Oro, al ver el cálido recibimiento que la Selección tuvo en Las Vegas el pasado 1º de agosto.

¿Qué directores técnicos han perdido la Copa Oro?

Directores técnicos que han perdido finales de Copa Oro

Aunque Tata Martino también perdió el debut de Copa Oro, esta no sería la primera vez que la Federación Mexicana de Fútbol apoya a un director técnico después de un desempeño desfavorable en el torneo deportivo.

Ricardo Antonio La Volpe obtuvo la victoria en la edición 2003, pero perdió la defensa del título en 2005 en lo que es considerada la peor actuación de la Selección Mexicana en una Copa Oro, a diferencia del desempeño bajo el mandato de Tata Martino.

Hugo Sánchez, leyenda del Real Madrid, sustituyó a La Volpe aunque fue blanco de varias críticas durante su tiempo al frente de la selección. En la Copa Oro logró avanzar hacia la Gran Final pero tampoco pudo derrotar a Estados Unidos.

José Manuel de la Torre tuvo su primer gran fracaso en la Copa Confederaciones en Brasil, por lo que cambió la plantilla para la Copa Oro 2013; sin embargo, la selección perdió 2-1 ante Panamá durante la semifinal.

Juan Carlos Osorio dividió a la afición con su estrategia de rotaciones; mientras unos la apoyaron por los buenos resultados pero enojaba a otros. Durante la Copa Oro 2017, México fue uno de los favoritos al título pero perdió ante Jamaica en las semifinales.

¿Tata Martino dejará a la Selección Mexicana?

Tata Martino no dejará de ser director técnico de la Selección

A unas semanas de disputar la final de la Copa de Oro 2021, Tata Martino hizo cambio de alineación en la Selección Mexicana, la cual no logró los resultados esperados, sin embargo, el director técnico asegura que la derrota “duele pero no es una catástrofe”, por lo que ya piensa en el futuro del equipo.

