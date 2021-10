Tata Martino ignora a mexicano porque solo piensa en Funes Mori para el Tri

Tata Martino tiene claro que para el Tri solo existe Funes Mori, ya que, considera que es su principal elemento de ataque, incluso cuando tenga conocimiento de que hay otros mexicanos que podrían estar a la altura del desafío, ¡aquí te hablaremos de uno que tiene ya 90 goles!

En La Verdad Noticias te recordamos que Gerardo Martino es el actual Director Técnico (DT) de la Selección Mexicana y ha sido muy criticado por darle preferencia a extranjeros.

Anteriormente te contamos que Tata no perderá el puesto de Director Técnico; sin embargo, ahora te diremos a quien no quiere convocar porque prefiere no tomar riesgos con jugadores menos experimentados.

¿Tata Martino prefiere a Funes Mori antes que a un mexicano?

Diego Abreu. Foto: Twitter @Diego10Abreu

El DT del Tricolor está enfocado en llevar a Rogelio consigo para obtener la clasificación a la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, por ello, aunque existe Diego Abreu, un jugador mexicano que tiene ya 90 goles en la 17-sub 20 que quiere ser parte de la escuadra, el Tata parece ignorarlo, pues, se sabe que Gerardo no opta por llevar a jóvenes a la Selección Mayor y nadie cree que alguna vez opte por ello.

¿Diego Abreu desistirá del Tri?

Diego Abreu. Foto: Twitter @SantiSosa22

El joven futbolista podría irse a representar la Selección de Uruguay, pues, todo indica que dicho país ya se acercó con él para darle una oportunidad rumbo a Qatar 2022, ¿crees que al final el Tata termine arrepintiéndose por dejarlo ir?

Por ahora, para Gerardo la decisión está tomada, se mantendrá hasta el 2026 como DT del Tricolor y muy probablemente renueve su contrato por cerca de 60 millones de pesos mexicanos, ¿estás de acuerdo con eso?

Si quieres saber más sobre este jugador tendrás que leer Gerardo Martino impactado por el apoyo a México.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de elfutbolero.com.mx