‘Tata’ Martino dice adiós a la Selección Mexicana: “Mi contrato venció”

El entrenador argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, reconoció que su contrato con la ‘tri’ “venció cuando el árbitro pitó el final” y se consumó “el gran fracaso” de la selección mexicana al caer eliminados en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

“No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso”, arrancó la rueda de prensa.

Asimismo, señaló: “No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final”, precisó.

Gerardo ‘Tata’ Martino, deja la selección su contrato con la ‘tri’ “venció

Selección Mexicana venció 2-1 a Arabia Saudita

Martino manifestó que dejará un análisis de todo lo que debe mejorar México para el 2026, pero no quiso detallar cosas. “Yo creo que son motivos de análisis para otros momentos, yo no estoy en una posición que no sea asumir el rotundo fracaso y dejaré mi análisis si me lo piden pero no me parece prudente”.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la Selección Mexicana venció 2-1 a Arabia Saudita en un partido en el que necesitaba una combinación de marcadores que se estaba gestando. Pero el criterio de desempate de diferencia de goles terminó por eliminar al Tri del Mundial.

Sin embargo, es la primera vez desde 1978 que México no avanza a la fase de octavos de final de un Mundial. En los últimos ocho campeonatos, el Tri había clasificado consecutivamente a la siguiente ronda.

Actuación de México en mundiales

México 1986: Primer lugar de grupo; eliminado en cuartos por Alemania 4-1 en penales

Estados Unidos 1994: Primer lugar de grupo; eliminado en octavos por Bulgaria 3-1 en penales

Francia 1998: Segundo lugar de grupo; eliminado en octavos por Alemania 2-1

Corea-Japón 2002: Primer lugar de grupo; eliminado en octavos por Estados Unidos 2-0

Alemania 2006: Segundo lugar de grupo; eliminado en octavos por Argentina 2-1

Sudáfrica 2010: Segundo lugar de grupo; eliminado en octavos por Argentina 3-1

Brasil 2014: Segundo lugar de grupo; eliminado en octavos por Países Bajos 2-1

Rusia 2018: Segundo lugar de grupo; eliminado en octavos por Brasil 2-0

Qatar 2022: Tercer lugar de grupo; eliminado en la primera fase

