‘Tata’ Martino asegura PRIORIDAD a Juegos Olímpicos en 2021

El 2021 apenas da comienzo pero ya se ha sabido que el entrenador argentino Gerardo ‘Tata’ Martino le estará dando mayor prioridad a la Selección Mexicana Sub-23 que busca estar en los Juegos Olímpicos de Tokio y por ello no tomará o tratará de no abusar de los elementos de dicha categoría para el inicio de la actividad azteca en el presente año.

"Lo más importante son las eliminatorias que empiezan en septiembre y hay una parte que compartimos a la par: Final Four (Nations League de Concacaf), Juegos Olímpicos y Copa Oro donde evidentemente vamos a darle prioridad a los JJ.00, seguramente es un tema que seguiremos hablando con Jaime (Lozano) respecto a incluso los 3 mayores que eventualmente vaya a elegir, porque esos no van a participar en Copa Oro".

"Los Juegos Olímpicos serán la prioridad en Selección Mexicana" Gerardo 'Tata' Martino en exclusiva con @GibranAraige para @Lineade4TUDN �� �� ����



�� En vivo �� TUDN pic.twitter.com/pCCloobqA7 — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 30, 2020

Prioridad Olímpicos para el 'Tata' Martino

Y es que tras el aplazamiento por la pandemia del COVID-19 de los Juegos Olímpicos de Tokio que se debieron efectuar en el verano del 2020, ahora la carne al asador se echará para estar presentes en este año en dicha competencia y así lo dijo el ‘Tata’ Martino.

Pero no solamente se vieron afectados los Juegos Olímpicos, de igual manera el Final Four de la Concacaf Nations League, la Copa Oro, el inicio de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 y es por ello que el presente año estará muy congestionado de actividad para el combinado azteca.

Gerardo Martino.

Te puede interesar: Raúl Jiménez habla porteléfono con el “Tata” Martino desde el hospital

"Él espera mi decisión final acerca de los futbolistas elegidos porque en tanto y en cuanto yo me pueda arreglar con futbolistas que no son sub-23, menos le tocaré el plantel a él y más posibilidad de elección tendrá; seguramente habrá alguno que no tenemos posibilidad de negociar de alguna manera, pero dentro de un equilibrio pero sabiendo que a mediados de año los JJ.00 son prioridad".

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.