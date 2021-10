Tarot gratis para hoy 30 de octubre del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este viernes 30 de octubre de 2021 en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

¡Menudo jaleo hay a tu alrededor, amigo! Por más que pides calma y estabilidad en el amor, tu entorno afectivo no deja de pedir movimiento, salidas. Estas dos cosas no son muy compatibles y pueden provocar tensiones en las relaciones. Venga, un pequeño esfuerzo, muéstrate flexible y todo el mundo estará contento.

En tu vida profesional, puede que haya un viaje en el programa. El Juicio y el Carruaje borran tus límites y te llenan de ambición. Con entusiasmo y voluntad sales a buscar nuevos clientes y mercados. No te faltan ni los medios ni el talento para alcanzar tus objetivos, así que ten altas aspiraciones y llegarás lejos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Cuidado con la soledad en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y el Sumo Sacerdote, tienes cierta tendencia a mirarte el ombligo. No eres desagradable, no, porque estas dos cartas despliegan amabilidad por todas parte, pero estás demasiado centrado/a en tus dudas e incertidumbres. Necesitas aislarte y estar en paz contigo mismo(a), lo que otros no podrán entender.

En el trabajo, estás a punto de firmar un contrato o terminar un proyecto, pero siempre te falta un elemento para cerrar un negocio. El Mundo te asegura el éxito, pero el Ermitaño multiplica los retrasos y los obstáculos. Tómatelo con calma y no dejes de esforzarte. Todo llega para el que sabe esperar.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tus amores se sitúan hoy bajo el signo de la ternura, amigo. La dulce Estrella y la Sacerdotisa te proponen espléndidos momentos de amistad, bellos encuentros llenos de encanto y confianza. Sabes perfectamente cómo guiar tu pensamiento y meditar de forma positiva sobre tu vida. Aquí estás, en perfecta armonía contigo mismo/a y tu entorno afectivo.

Por otra parte, la Estrella protege tu vida laboral, todo lo que puedas imaginar. Si te entra la duda debido a los Enamorados, también hay que decir que el contexto socio-profesional es excelente durante todo el día, portador de esperanza para el futuro. Has de saber contrastar las incertidumbres que solo retrasan la buena marcha de tus negocios. ¡El futuro es prometedor y no deberías sentirte culpable por creerlo así!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy hay mucha inestabilidad en tu esfera afectiva, amigoamigo. Al actuar impulsivamente, incluso bajo la influencia de un flechazo, no prestas atención a los que comparten contigo tu vida cotidiana. Cuidado con la dispersión en los sentimientos, tu pareja o amigos podrían no comprender tus impulsos irracionales y tomar el camino de la independencia y la libertad.

En el trabajo, sueñas con volar con tus propias alas, de mandar a paseo a cualquiera que intente darte una orden o arruinar un proyecto personal en el que crees profundamente. La alianza de la Muerte y del Loco muestra que has llegado al final. Es difícil trabajar en estas condiciones. ¡Modera tus pretensiones o pon pies en la tierra!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hay felicidad en el aire en el amor, amigo. La Estrella te guía hacia la alegría, y el Carruaje te lleva. Te sientes en muy buena forma, demuestras tu entusiasmo y tu entorno afectivo responde con un cariño sincero. Ya estés soltero/a o vivas en pareja, has de saber que esta jornada está cargada de esperanza y armonía sentimental.

Por otra parte, te encanta tu actividad profesional y te aporta muchas satisfacciones y oportunidades de progreso. Bajo la benévola influencia del Juicio y la Estrella, despliegas energías positivas que consigues canalizar en prometedores proyectos. Te preparas para poner todos tus esfuerzo e inversión personal para alcanzar tus objetivos. Sigue así, tu voluntad será recompensada.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la impresión de que las piezas del puzzle de tu vida afectiva se van colocando, asegurando la perpetuidad de las relaciones. El Emperador y el Juicio hacen todo lo posible para ofrecerte encuentros inteligentes y asegurarte constancia en tus amistades. Cualquiera que se cruce hoy en tu camino tendrá ganas de caminar un rato contigo.

Por otra parte, un brillante éxito profesional sitúa esta jornada entre las que marcan una carrera. Influenciado/a por la asociación del Sol y el Emperardor, no dudas en hacerte valer, en buscar el éxito y promocionarte ante la dirección. Es una excelente iniciativa, pues les gustará reconocer tus méritos y recompensarlos en su justa medida.

Libra, así es tu lectura del tarot

En el amor, no hay euforia en el aire, amigo. Hay que confesar que la pareja Ermitaño-Sacerdotisa te predispone más a la soledad que a la apertura al mundo. Ya se trate de aislamiento forzado o deseado, deberás aprovechar este día de silencio e introspección para analizar tu situación afectiva. No te dejes llevar por la melancolía y trata de ver el lado bueno de las cosas.

En el trabajo, no es el momento ideal para expresar tus ideas y deseos. El Sumo Sacerdote y el Ermitaño te invitan a poner orden en tu situación, a reflexionar para buscar soluciones a tus eventuales dificultades. Si tienes la oportunidad, intenta aislarte hoy. Cierra la puerta de tu oficina y cuelga este cartel: "No molestar, estoy reflexionando".

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Aislándote de tus pensamientos bajo la influencia del Ermitaño no te aseguras hoy tu entorno afectivo, amigo. Con las dudas y fantasmas de la Luna, las personas cercanas no comprenden tu actitud y tu necesidad de aislamiento. Dudan, se imaginan lo peor e interpretan tu frialdad aparente como una forma de rechazo. Haz un esfuerzo por acercarte a los demás.

En el trabajo, tu eficacia seguirá una línea quebrada. Bajo la influencia de la Luna, que turba la clarividencia de la Justicia que te representa, dudas de tu eficacia y tu capacidad para tomar buenas decisiones en el momento adecuado, adoptando un comportamiento a veces pesimista y antiproductivo. Hoy, no tomes ninguna decisión que te comprometa. ¡Déjalo para mañana!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

La alianza de la Estrella y el Sol colma hoy tus deseos sentimentales, amigo. La persona amada se esfuerza por darte gusto y viceversa, satisfaces su más mínimo deseo. Una poderosa corriente de entendimiento y armonía se instala en tus relaciones y refuerza los lazos que los unen. Todo es orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad. Has de saber aprovechar estos privilegiados momentos.

En el aspecto profesional, se instala la confianza. Asociado con el Loco, la buena Estrella vela por ti y desarrolla tus cualidades creativas. Trabajas con alegría y buen humor, feliz de poder comenzar tus proyectos. Invierte un poco de tiempo en una actividad personal que te apasione, sobre todo si es artística. Te sorprenderá la belleza del resultado.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy se embala tu vida amorosa, empujada hacia la cima de la felicidad por la Rueda de la Fortuna y el Juicio. Un nuevo encuentro reclama tu atención y ya te imaginas a ti mismo/a en un poster de "love story" exaltante y feliz. Calma tu entusiasmo, amigo, pues tu tirada indica que este flechazo podría no ser más que una ilusión.

En tu área de trabajo no faltarán oportunidades de éxito o cambios bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna. Tu comportamiento dubitativo o desconfiado podría impedirte obtener todos los beneficios. Un exceso de prudencia o falta de confianza en ti o en tus interlocutores podría hacerte perder ocasiones de aprovechar la situacion. Te arrepentirás.

Acuario, así es tu lectura del tarot

¡Hoy tendrás muchos encuentros excitantes, amigo! Llevado por el Carruaje en un remolino de vida, tus relaciones se iluminan con el Sol que refleja miles de facetas de tu personalidad y te hace más seductor/a que nunca. Pero cuidado con parecer demasiado exuberante; la exageración acabará con la sinceridad en tus relaciones. Controla los impulsos y no abuses.

En cuanto a tu vida profesional, te anima un hermoso espíritu de conquista y te conduce directamente hacia el éxito en cuanto a negocios. Irás lejos, muy lejos, gracias al Carruaje dirigido por el Emperador. Cuidado de todas maneras con propasarte, no vaya a ser que te caigas del Carruaje. Conduces bien tu vida activa, pero las situaciones no son siempre iguales.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy estás firmemente decidido/a a mantener la calma en tus relaciones afectivas, amigo. ¿Demasiado firmemente, quizá? Bajo la influencia del Emperador y la Fuerza, eres tan autoritario que tu mensaje no se entiende bien. Haz que disminuya esta tendencia a la dominación, sino, no te sorprendas si observas rebeldía en tu entorno afectivo.

Por otra parte, tu vida profesional se beneficia del impulso de la Fuerza y los hábitos del Loco. Inicias nuevos proyectos con entusiasmo y confianza en tus capacidades. Te reafirmas en tu papel y demuestras a tu entorno que tienes la capacidad de asumir nuevas responsabilidades.¡Sorprendes a todo el mundo!

