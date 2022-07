Tarot gratis para hoy 09 de julio del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy viernes 09 de julio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

¡Te encuentras un poco a disgusto en tu universo afectivo, amigo! Entre la necesidad de claridad que te provoca la Justicia, y la indecisión que reina a tu alrededor bajo la influencia de los Enamorados, hay un conflicto de interés que no sabes hoy cómo resolver. Pides estabilidad, rigor, honestidad y te responden con mensajes vagos y sentimientos inciertos. El malestar se instala en ti.

Tal parece que las decisiones profesionales que tomas hoy parecen destinadas al fracaso, como indica la tirada de la torre y los Enamorados. Se está llevando a cabo una reorganización y te cuesta asumir el papel que te darán en esta nueva estructura. En vez de enfrentarte a este cambio, toma distancia y deja pasar un tiempo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la sensación de que tus intercambios afectivos van en un solo sentido, amigo. Das sin recibir nada a cambio y, a pesar del afecto que profesas por las personas que quieres, te invade cierto cansancio. La alianza del Ahorcado y la Estrella indica que no te interesa demasiado el contar con los demás.

En el trabajo, esta jornada se caracteriza por la frustración y la decepción. El Emperador no te da alas para conseguir lo que quieres ya que tus ambiciones son muy elevadas. Y el Ahorcado te recuerda la triste realidad. Los resultados que te esperan son más bien mediocres, las recompensas tardan en llegar y no se te hace fácil ir por el camino ambicioso que has trazado. No te preocupes, algunos retrasos son necesarios para poder avanzar más tarde.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy se embala tu vida amorosa, empujada hacia la cima de la felicidad por la Rueda de la Fortuna y el Juicio. Un nuevo encuentro reclama tu atención y ya te imaginas a ti mismo/a en un poster de "love story" exaltante y feliz. Calma tu entusiasmo, amigo, pues tu tirada indica que este flechazo podría no ser más que una ilusión.

Por otra parte, tu actividad se desarrolla bajo el efecto de las láminas positivas de la Estrella y la Rueda de la Fortuna. La comunicación es la palabra clave de tu jornada profesional. Descuelga el teléfono, organiza una reunión para exponer tu estrategia, sal a la conquista de nuevos clientes. La suerte te acompaña y tu sentido para el contacto te abrirá puertas que estaban cerradas hasta ahora.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

La pasión caracteriza hoy tus relaciones afectivas y el amor parece jugar con los celos, el ser posesivo y la pasión devoradora. La alianza del Diablo y de la Torre anima tu vida sentimental hasta el punto de provocar explosiones y ardientes reconciliaciones. Si hasta el momento no te mostrabas así de ardiente, lo harás hoy, amigo.

Por otra parte, tu éxito profesional se anuncia brillante. Motivado/a por la energía para vencer que te ofrece la asociación del Sol y el Diablo, te transformas en ambición e inteligencia preparada para todo. Tu éxito será arrollador, pero cuidado con los obstáculos. Tu megalomanía podría crear oposición y ganarte algunos enemigos. ¡Vence con modestia!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy tus relaciones con tu entorno afectivo se ven enardecidas, amigo. El Mago y la Emperatriz te ofrecen un talento increible para la comunicación. Si vives en pareja, tu compañero/a te mirará y escuchará como los primeros días. Soltero(a), es el día ideal para ir a por nuevos encuentros y , por qué no, conocer al(la) Elegido(a).

Por otra parte, no te faltan ideas para dinamizar tu actividad profesional y conseguir nuevos clientes. La asociación de la Luna y el Mago te invita a favorecer la creatividad en todos tus proyectos, pues serán recompensadas las iniciativas más innovadoras. Es una excelente jornada para organizar una tormentea de opiniones en el trabajo. Hoy te sientes dispuesto/a a darlo todo de ti mismo/a para mejorar las ideas de los demás.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de la Muerte y del Diablo, hoy te transformas en una boa. En otras palabras, amigo, podría decirse que ahogas a los que amas con tu comportamiento celoso y posesivo. Resultado: en vez de retenerles, puede que huyan. respeta la libertad de los demás o te dirigirás directamente hacia una separación.

En el trabajo, la presencia de la Muerte y los Enamorados es señal de dificultades pasajeras y puestas en tela de juicio. Es posible que un proyecto termine prematuramente o que no se firme un contrato. Sin embargo, ¡eso no significa que sea el final de todas tus oportunidades! Conviene que aproveches estas contrariadas iniciativas para recuperarte, en vez de quedarte con dudas.

Libra, así es tu lectura del tarot

Con tantas emociones, no tomarás hoy ninguna decisión, amigo. Bajo la influencia de la Justicia no te faltan ganas para acabar de una vez por todas con lo que no te conviene en tu vida afectiva. En este ambiente negativo que provoca el la Muerte, necesitas respirar y ver más claro. Sin embargo, toda decisión de este tipo reclama un tiempo de reflexión. ¡Cuidado!

En tu área profesional, tendrás que mostrarte muy tenaz para acabar con las situaciones difíciles. Para ello, tendrás que aceptar ciertos cambios en los métodos o en los comportamientos. No dudes en jugar todas tus cartas con tus compañeros o clientes. Si algunas cosas no funcionan, hay que decirlo y corregir el tiro lo antes posible para evitar mayores problemas.

Escorpión, así es tu lectura del tarot

¡Hoy solo hay felicidad en el amor, amigo! Bajo la doble influencia de la Estrella y la Rueda de la Fortuna, evolucionas en un clima afectivo caluroso y agradable. Das lo mejor de ti mismo/a en tus relaciones, y te lo devuelven multiplicado por cien. Ternura, afecto y armonía son las palabras clave del día, ¡aprovecha!

En tu actividad profesional das muestras de mucha inteligencia, transparencia e intuición bajo la luminosa influencia del Sol y la Estrella. Posees todas las cualidades que te permitirán superarte para alcanzar tus objetivos y encaminar tus proyectos hacia un éxito total y arrollador. Haz uso de tu carisma y seguridad para motivar a tus compañeros de trabajo o socios.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¿Por qué está celoso/a del pasado de tu pareja, aunque se trate de una persona que acabas de conocer? Haz hoy callar a tus demonios interiores, amigo . La alianza de la Rueda de la Fortuna y del Diablo te sumerge en un torbellino de encuentros. Pero no dejes que la pasión te devore. Esto sólo funcionará si respetas la libertad de tu pareja.

Cuando se trata de tu carrera, pase lo que pase, nunca es sufriente para ti. A pesar de la voluntad de tu entorno profesional, sigues encontrando dificultades. ¡Haz un poco más de esfuerzo! Si no quieres cargar con el mundo a tus espaldas, intenta adoptar una postura más positiva y constructiva a cada situación. ¡Todo el mundo sacará provecho, y tú más que nadie!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy tengas ganas de hacer una pausa en tu vida afectiva, amigo. La Muerte, asociado con el Mago, te sugiere que rompas el ritmo con una separación momentánea con la persona a la que amas o reflexionando sobre ti mismo/a. Necesitas encontrarte a solas para volver a confiar en ti y empezar sobre nuevas bases. Decidas lo que decidas, has de saber que éste día te permitirá analizar la situación.

En el trabajo, corres el riesgo de enfrentarte a profundas transformaciones en tu universo profesional. La Muerte es señal de que las cosas van a cambiar. Puede que todo esto te perturbe, incluso te bloquee momentáneamente, pero ten confianza en el futuro. Las situaciones cambian y evolucionan para abrir nuevas perspectivas.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy te apetece conocer gente nueva, incluso irte de viaje para cambiar de aires, amigo. La dinámica de la asociación del Carruaje y la Estrella te impulsa hacia nuevos horizontes afectivos y sensuales. Tus conversaciones se presentan apasionantes pues tendrás la sensación de vivir aventuras totalmente inéditas.

En el trabajo, necesitas toda la energía y vehemencia de tu entorno profesional para salir de las dudas en las que te sumerges. No te sientes a gusto bajo la influencia del Ahorcado, te cuesta mucho seguir el ritmo de tus compañeros de trabajo. Haz un pequeño esfuerzo e intenta recibir las propuestas no como un problema, sino como una perspectiva de evolución.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy te espera un encuentro embriagador si te vas de viaje o te cruzas en el camino de un/a extranjero(a). El Mundo te abre las puertas del desconcierto mientras que el Juicio te asegura vivir relaciones basadas en la sinceridad. ¡No hay más que fabulosos encuentros en perspectiva, amigo! Si hay en el programa una fiesta, no dudes en ir. ¡No será una decepción!

En tu área profesional, no dudas en llamar a las puertas para observar nuevos horizontes profesionales. El Mundo te abre los ojos hacia lo que hacen los demás y la Fuerza te permite distinguir lo que es bueno y lo que lo es malo. Desarrollar así tu curiosidad te permite comprender mejor tus propias motivaciones.

