Tarot gratis para hoy 02 de julio del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy viernes 02 de julio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Cuidado hoy con la alianza de la Fuerza y el Emperador en el amor, amigo. Esta combinación de energía "viril" puede crear un sentimiento de invencibilidad un gusto excesivo por el riesgo. No vayas demasiado lejos en tus propósitos o exigencias, especialmente con personas que no conoces. Podrías toparte contra un muro.

En tu área profesional, el ambiente está cargado de electricidad en tu entorno profesional. Bajo la influencia del Emperador, unos se dejan llevar inútilmente, mientras que otros juegan a tener siempre razón. Tranquilo/a y un poco desafiante, prefieres jugar la carta de la indiferencia y encerrarte en tu espacio de trabajo. Es una sabia decisión que te sevirá para pasar un día casi tranquilo en este aspecto de tu vida.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Lleno/a de esperanza e idealismo, vas por delante de los demás hoy, amigo. La Templanza, en asociación con el Carruaje, te promete un día muy agradable en el aspecto sentimental. Serás apreciado/a por tu entusiasmo y alegría de vivir, querido/a por tu sentido para escuchar y tu voluntad para hacer avanzar las cosas en el buen sentido. Es un día ideal para acercarte a los que ocupan un lugar más grande en tu corazón.

En el trabajo, si tienes proyectos profesionales u objetivos que alcanzar, es el momento de aprovechar. El Mago, asociado con la Templanza, te apoya en todas tus tareas. Una sana dinámica te anima y tu razón calma la inquietud de tu imaginación. Resultado: un excelente potencial para obtener resultados muy positivos en tu vida profesional.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy, expresarás tus sentimientos con amor con la ayuda de la Fuerza y el Sol, amigo. Tus relaciones se inclinan por la intensidad y la pasión, sea o no reciente tu relación. Sin embargo, tal poder no existe sin riesgo de problemas. Quizá exijas a tu pareja demasiadas pruebas de amor. Sé menos exigente y evitarás conflictos.

Tienes tendencia a distraerte en tu área profesional. Tu curiosidad se dirige en todas direcciones para terminar por despistarte y hacerte dudar. Necesitarás toda la perseverancia y coraje de tu entorno para volver al buen camino y recuperar la confianza en ti mimos/a. Escucha los consejos de los que te acompañan en las tareas cotidianas: no cambies de rumbo sin razón objetiva.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¡Hoy no dejas de hablar, amigo! Influido/a por la Rueda de la Fortuna que te invita a multiplicar tus relaciones, haces uso de tu capacidad de escuchar que te proporciona la Templanza para recibir secretos de todos. Aconsejas sin juzgar y devuelves la sonrisa a todos los que la han perdido. ¡Hace mucho bien el ser tu amigo/a!

Por otra parte, tu vida profesional toma un nuevo impulso. Tu dinamismo, impulsado por la alianza del Juicio y la Rueda de la Fortuna, aporta rápidos y beneficiosos cambios. Tus iniciativas personales obtienen recompensa y si la idea de montar tu propia empresa te obsesiona, has de saber que el día para ello se acerca. Hoy obtendrás una mayor independencia en el trabajo.

Leo, así es tu lectura del tarot

Emana hoy de ti una sensualidad desbordante, un sex appeal devastador, amigo. La alianza del Diablo y la Estrella mantienen sus promesas. Rebosas encanto, embrujas, deseas. Que se abstengan los corazones sensibles, pues hoy solo morderás una vez. La pasión te anima, pero incluso en tus impulsos, eres sincero/a.

En la esfera profesional, das muestras de dinamismo pero también de flexibilidad. El Sumo Sacerdote calma los instintos del Diablo y limita los conflictos que este último pueda crear. Hoy alcanzarás los objetivos que te hayas fijado. ¡Tendrás éxito en todas las categorías!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia del Juicio y el Carruaje, las influencias buscan el efecto sorpresa en el terreno sentimental. Un nuevo encuentro, una cena sorpresa con tu pareja, una fiesta sorpresa. Te esperan situaciones inesperadas al final del día, amigo. Con esta perspectiva, estás de buen humor y muy entusiasta, para la alegría de tu entorno afectivo.

En el trabajo, las cosas se mueven más o menos sin tu participación. Bajo la influencia dinámica del Juicio, aparecen cambios en este sector de tu vida. Incluso si estas transformaciones no te conciernen directamente, haz un esfuerzo por participar. Es cierto, el Ermitaño te representa aquí, pero no es una razón para aislarte de todo.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy reina el caos en tu vida afectiva, amigo. Unos reclaman más libertad y se apartan de ti, mientras que otros reclaman tu presencia y se pegan a ti. Frente a tanta discusión estéril, te sientes cansado/a y prefieres encerrarte en ti mismo esperando que todo vuelva a su sitio. No está mal.

En cuanto a tu profesión, demasiada agitación te impide avanzar con serenidad hacia los objetivos que te has marcado. Bajo la influencia del Loco y la Rueda de la Fortuna, tienes tendencia a ir demasiado deprisa en todo lo que haces o dices hoy. Precipitación, dispersión, falta de concentración. Las pequeñas contrariedades se acumulan a pesar de tus esfuerzos. En este contexto desestabilizante, te conviene detenerte para reflexionar.

Escorpión, así es tu lectura del tarot

No te fies hoy de falsos rostros en tus relaciones afectivas, amigo. El Diablo y la Sacerdotisa no llenan de franqueza y claridad tus relaciones. Puedes temer que haya intrigas a tu alrededor, lo que exige vigilancia por tu parte. Cuidado, pues con algunos, la confianza parece ingenuidad.

En el aspecto profesional, la tirada de la Luna y del Diablo indica que tienes mucha capacidad creativa, pero que un compañero o competidor intenta dominarte y, a lo mejor, apropiarse del fruto de tu trabajo. Si tienes una buena idea, no dejes que otro presuma de haberla tenido él. Si no defiendes tu talento, puede que corten la hierba bajo tus pies.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy tu entorno afectivo está muy nervioso y tienes la impresión de que te buscan los escalofríos, amigo. La alianza de la Torre y la Templanza indica que a pesar de tu buena voluntad, no impedirás que los que te rodean se peleen entre ellos o que te reprochen tus actos. Parece que el cuadro idílico de tus amores se cubre con una nube negra.

En tu área profesional, un torbellino de influencias negativas pone de manifiesto la precariedad de tu equilibrio. La jornada es complicada, y a veces te resulta difícil escapar de relaciones conflictivas. No te dejes ganar por la agresividad del ambiente y rechaza tu instinto de destrucción. La Torre y el Mago te piden conservar lo que has construido y no olvidar el respeto que les debes a todos.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy vas deprisa en el amor, ¡demasiado, quizá! Ese es el mensaje de la Justica. Calma tus ardores y controla tu impulsividad para evitar cometer errores de juicio. El contexto afectivo podría parecerte un poco frustrante, un poco demasiado tranquilo para tu gusto, pero de hecho, todo lo que pueda frenarte un poco será positivo. Tu entorno te calmará y protegerá la armonía de tu vida sentimental.

Por otra parte, bajo la influencia del Sol y la Justicia, hay un acontecimiento oficial que marca tu jornada profesional. Puede tratarse de la firma de un contrato o negocio, de un compromiso formal, de un avance financiero, etc. Este acuerdo te permite iniciar un proyecto ambicioso con toda confianza, pues el Sol vela por tu éxito.

Acuario, así es tu lectura del tarot

En el amor tienes tendencia a dejarte llevar por los sueños, con el riesgo de caerte desde muy arriba si no tienes cuidado. Desconfía de la Luna y el Emperador, amigo. No confundas sueño y realidad, y sobre todo, no intentes imponer los sueños a los demás. Tus relaciones afectivas necesitan elementos concretos para consolidar su equilibrio y lo sabes bien, así que, ¡pon los pies en la tierra!

Sientes inseguridad sobre tu ambición profesional. La tirada del Diablo y de la Luna indica una situación turbulenta, un intento de manipulación, acuerdos fundados en una mentira. Desconfía de las falsas promesas que puedan hacerte, o de las que puedas hacer tu mismo/a a un cliente o colaborador. En el fondo nadie es tonto. Por ello ha de tratarse de juegos sinceros.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy te encuentras muy sociable, amigo, tu caracter se presta a la amistad y el amor. La alianza del Mago y la Templanza es indicio de un encuentro si es que eres soltero/a; y de una relación armoniosa con tu pareja si ya la tienes. Todo va bien cuando pones de tu parte.

Por otra parte, tus competencias profesionales se valoran en su justa medida bajo la claridad gratificante de la alianza del Mundo y del Mago. Posees los medios para brillar en tu profesión y asumir responsabilidades en relación con una salida al extranjero. Do you speak English? Si la respuesta es no, es hora de pensar en una formación acelerada para aprender la lengua de Shakespeare.

