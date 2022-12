“Tantas veces lo soñé”: Messi sobre su victoria en el Mundial

Lionel Messi celebró la obtención del único título que le faltaba en toda su carrera, siendo la Copa del Mundo que obtuvo ante Francia en la Final de este domingo, con la misma emoción que se le vio levantar el trofeo, también publicó un mensaje en sus redes sociales donde celebraba su victoria.

En este partido, el rosarino fue uno de los jugadores que ayudaron a que el equipo sudamericano se llevara el trofeo a casa, pues terminó anotando dos goles que le dieron el empate contra los franceses que lograron llevar el encuentro a los tiempos extra y penales.

Ya en esta instancia de los tiros desde los once pasos, 'Lio' volvió a cumplir con su anotación contra Hugo Lloris, dejando igualadas las cosas, para que 'Dibu' Martínez se encargara de parar el siguiente y ver como Tchouaméni fallaba su tiro.

Ahora con su nueva victoria, te mostramos en La Verdad Noticias el mensaje del jugador que ha pasado a ser considerado como el "mejor de la historia" en todo el mundo del fútbol por lo que ha logrado a lo largo de sus casi 20 años en el profesionalismo.

Messi, campeón del Mundo

Celebró por varias horas

El delantero argentino aprovechó una publicación en Instagram para hablar sobre lo que pensaba del título que acababa de conseguir solo unas horas antes, expresando la felicidad que sentía por tener el trofeo en sus manos luego de varias veces intentándolo.

"Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer…… Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros".

Así celebró

PSG quiere retenerlo un año más

Podría renovar por un año más

En el marco de la celebración por el título, el dueño del equipo francés donde juega el argentino ha comunicado que desee intentar renovarlo por un año más, para que todo el 2022 lo juegue con la playera del equipo parisino.

Messi está celebrando con su país la obtención del campeonato del mundo en Qatar 2022, luego de cuatro intentos anteriores en donde no pudo hacerse el trofeo y varios lo culpaban de que la selección de su país no pudiera obtenerlo.

