Talavera confiesa qué le dijo al árbitro para que lo expulsaran

El portero de Toluca, Alfredo Talavera, recibió la expulsión en el partido de Toluca vs. Chivas por llamarle “cabrón” al silbante César Ramos Palazuelos. De esta manera lo confesó el mismo futbolista, quien hizo una comparación de su situación con la de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Rusia 2018 frente al mismo árbitro.

“Le dije cabrón. Hay otros jugadores que dicen peores palabras, como las expresiones que usan los argentinos. Cabrón a comparación de eso no es nada; aparte, no me dejó jugar dos veces en una misma jugada, es imposible que hagan eso”, aclaró el guardameta.

Tala comparó su situación con la de CR7

“Solo te puedo decir que Cristiano pesó más que yo”, añadió entre risas el cancerbero choricero al hacer memoria de que Ramos únicamente amonestó al portugués cuando le encaró durante el juego de Octavos de Final de la Copa del Mundo.

Cabe mencionar que Tala no piensa que haya algo en contra o mala fe de parte del nazareno.

“Cuando nos saludamos y platicamos, en momentos fuera de la cancha, son otros. Tampoco queremos ser su amigo y hacernos víctimas para que se pite bien, solamente queremos que tengan el trabajo más equitativo”, concluyó.