Tacos Adidas de Messi en 2021

Leo Messi se ha convertido en uno de los jugadores preferidos de los fans del fútbol, y cada día millones en todo el mundo siguen sus pasos, pues aspiran a llegar a los títulos que él tiene como el mejor jugador del mundo, algo que quieren lograr usando los tacos Adidas de Messi, los cuales son la sensación.

Como es costumbre, algunas de las marcas deportivas más prestigiosas del mundo realizan colaboraciones con exitosos deportistas, produciendo líneas de mercancía exclusivas para los fans, siendo Messi uno de los más buscados gracias a sus prendas junto a Adidas.

A continuación te hablaremos en La Verdad Noticias de los tacos de Messi, los cuales han sido todo un éxito para la marca deportiva Adidas, y aquí conocerás su precio y dónde puedes conseguirlos para estar al mismo nivel que la pulga.

¿Cuánto cuestan los tacos Adidas de Messi?

Juega como la pulga con sus tacos oficiales

El calzado oficial de Messi con Adidas incluye los Adidas Nemeziz 19.1 FG Terreno firme, los cuales tienen un costo promedio de $225 dólares, es decir poco más de $4,500 pesos mexicanos, aunque también se pueden conseguir por un precio menor en ofertas de sitios especializados o de ventas en línea.

Asimismo, el costo se hace muy alto para algunos fans, pero el sueño de lograr ser como Messi y conseguir tantos balones de oro como él, parece más cercano jugando con sus botines oficiales, por lo que son de los artículos más vendidos de la famosa marca.

¿Cuánto le paga Adidas a Messi?

Messi recibe una fuerte suma al año por parte de Adidas

Tener como figura al jugador más famoso y considerado el mejor del mundo no es nada barato, pues aunque no se revela la información completa, se dice que Messi recibe 12 millones al año por su participación y sus productos, aunque no se sabe si se trata de dólares o euros.

Esta cifra se consiguió con un acuerdo vitalicio que el jugador argentino consiguió con la marca, algo que elevó las estadísticas de Lionel Messi pues además de aumentar su fortuna, su popularidad y desempeño también subieron gracias a las altas ventas.

¿Qué botines usa Messi en el 2021?

¿Comprarías los tacos de Messi?

Tras su llegada a el Paris Saint Germain en la Ligue 1, la pulga usa actualmente los tacos o botines Adidas X Speedflow, los cuales también se ha convertido en uno de los modelos más demandados por los fans en todo el mundo.

Si tienes los tenis Adidas de Messi sabrás que pueden volverse piezas muy valiosas, además de su costo, sino por lo que representan, pues todo lo relacionado con el jugador se vuelve oro, prueba de eso fue el pañuelo que usó en su despedida del Barcelona, que fue subastado en 1 millón de dólares.

