La Bundesliga, cuya traducción es ‘Liga federal de Fútbol’, podría decirse que es la versión de la Liga MX pero en el fútbol alemán, donde 18 de los mejores equipos del país se disputan el campeonato, el cual se define de acuerdo a la puntuación de la tabla de posiciones de la Bundesliga.

Los partidos de esta nueva etapa ya comienzan a jugarse y los mejores equipos alemanes competirán para coronarse como campeones durante la temporada que concluye el mes de mayo de 2022, y en La Verdad Noticias te hablaremos de todo lo que tienes que saber de esta liga.

A continuación te informaremos sobre cómo va la tabla de posiciones actuales de la Bundesliga en el torneo 2021-2022, así como las fechas de los próximos partidos a disputarse durante lo que resta del mes de agosto.

Tabla de posiciones Bundesliga 2021-22

Conoce como va la Bundesliga en su primera semana

El pasado viernes 13 de agosto se dio inicio al torneo de la Bundesliga 2022, tras tres meses del fin de la Bundesliga 2021, donde el equipo de Wolfsburgo escaló a la primera posición de la tabla liderando con 6 puntos y dos de ventaja en comparación al segundo lugar.

Wolfsburgo 6 puntos

Bayer Leverkusen 4 puntos

Friburgo 4 puntos

TSG Hoffenheim 3 puntos

Leipzig 3 puntos

Borussia Dortmund 3 puntos

Colonia 3 puntos

VfL Bochum 1848 3 puntos

VfB Stuttgart 3 puntos

Mainz 05 3 puntos

Arminia Bielefeld 2 puntos

Bayern Múnich 1 punto

Union Berlin 1 punto

Eintrach 1 punto

SpVgg Greuther Fürth 1 punto

Borussia M'gladbach 1 punto

Augsburgo 1 punto

Hertha Berlin 0 puntos

¿Cuándo empieza la Bundesliga 2021?

La Bundesliga inició hace pocos días

La Bundesliga 2020-2021 inició el viernes 18 de septiembre de 2020 y concluyó el 15 de mayo de 2021, teniendo como campeones a Bayern Múnich, quienes también ganaron la UEFA Champions League durante la última edición del famoso torneo en Europa.

Los 18 equipos participantes buscan conseguir la presea de este año, por lo que muchos de ellos quieren eliminar al campeón anterior, Bayern Múnich, quienes actualmente se encuentran en el puesto 12 de la tabla de posiciones durante la primer semana del torneo.

Calendario Bundesliga 2021

La Bundesliga ya inició sus primeros partidos

El 22 de agosto se enfrentarán Hoffenheim vs FC Union Berlin y Bayern Múnich vs Colonia. El 27 de agosto Dortmund vs Hoffenheim. El 28 de agosto Stuttgart vs Friburgo, Mainz 05 vs Kreuther Fürth y Colonia vs Bochum, cerrando así el mes de agosto de la Bundesliga.

La fecha de inicio de la Bundesliga2021-2022 dio inicio el pasado viernes 13 de agosto y concluirá el próximo 14 de mayo de 2022, siendo adelantada casi un mes en comparación con la edición anterior, por lo que la tabla de posiciones de la Bundesliga ya comienza a avanzar.

