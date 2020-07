TV Azteca le gana a Televisa en Copa por México en el rating.

Siempre se ha sabido que la batalla entre las televisoras por el rating es una constante para medir la aceptación entre los televidentes, en las primeras dos jornadas de la Copa por México, TV Azteca se ha llevado los números del rating sobre Televisa de forma contundente.

Y es que es oportuno mencionar que para el deleite de los aficionados al balompié mexicano la Copa por México es transmitida por ambas televisoras (TV Azteca y Televisa), quienes es sabido que siempre compiten por rating y el gusto de la afición mexicana.

Fue mediante redes sociales que el Director de Contenido y Distribución de TV Azteca, Alberto Ciurana, quien compartió las cifras del rating que se ha obtenido en las primeras dos fechas de la Copa por México, en donde se puede ver que le han ganado la partida por la audiencia a los de Chapultepec.

Rating es ganado por TV Azteca en Copa por México

En los compromisos que TV Azteca le ha ganado de la Copa por México son: Mazatlán FC vs Tigres, Pumas vs Cruz Azul, Chivas vs Atlas y Atlas vs Mazatlán FC; por su parte Televisa se ha llevado de momento el duelo América vs Toluca y Pumas vs América.

No cabe duda que la fórmula de TV Azteca con el equipo que es comandado por Christian Martinoli y Luis García, sabe la manera exacta para ganar este duelo por el rating ante los conductores de Televisa; ya que el estilo único e irreverente de los del Ajusco se ha ganado a lo largo de varios años el cariño y el agrado de la gente que sigue las transmisiones en dicha empresa.

El sábado y domingo cerrará la fase regular de la Copa por México, en donde los duelos sin duda alguna además de la acción prometedora dentro del Estadio Akron y del Olímpico Universitario, de igual manera la lucha por el rating entre TV Azteca y Televisa seguirá latente.