TV Azteca: Martinoli revela motivo de su repudio por el América

Christian Martinoli, controversial analista deportivo de la cadena TV Azteca, reveló sus verdaderos motivos por ese gran sentimiento de odio y animadversión contra el equipo de las Águilas del América, confesión que realizó durante una entrevista para el programa “Historias Engarzadas”, y en la cual aseguró que desde muy pequeño siempre le cayó mal el conjunto ‘azulcrema’, sobre todo porque irradia mucho ego a su alrededor.

Christian Martinoli reveló su secreto

Martinoli dio a conocer sus motivos

Ante las preguntas de Mónica Garza, conductora y productora del programa de televisión, Martinoli indicó que su rivalidad con el conjunto azulcrema cuando él jugaba en las fuerzas básicas de los Diablos Rojos del Toluca, ya que se enfrentó en varias ocasiones a los jóvenes de las fuerzas básicas del América, afirmando que eran insoportables y que a los escarlatas los veían menos y como pueblerinos.

Christian Martinoli

“A mí el América siempre me cayó mal hasta cuando los enfrentaba, porqué con el Toluca, en varias ocasiones jugamos contra las fuerzas básicas del América y no veían a nosotros como menos, como si fuéramos pueblerinos. Pero si el América gana cinco a cero yo no pienso en el América fuera de la televisión”, aseguró.

Martinoli tundió reveló el por qué de su despreció por el América

En otro tema, Christian Martinoli fue cuestionado sobre su sentir de que lo catalogaron como el hijo de José Ramón Fernández, asegurando que para él siempre ha sido el mejor lugar para trabajar, la referencia del periodismo deportivo en México y que siempre estará agradecido con él.

Martinoli dejó en claro su sentir sobre el América

Te puede interesar Martinoli APARECE en ESPN ¿Se va de TV Azteca? (Video)

“A mi nada, a mi siempre me llenó de orgullo trabajar al lado de José Ramón, me parecía el mejor lugar para trabajar, la referencia absoluta de este negocio. Yo de José Ramón nunca me voy a expresar mal eso es lo que te puedo decir. Pase muy buenos momentos con José Ramón como también pasé muy malo momentos. Lo admiro mucho”, dejó en claro Martinoli.