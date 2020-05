TV Azteca: Luis García y Martinoli ADVIERTEN el fin de su carrera

Los famosos y polémicos comentaristas de la cadena TV Azteca Deportes, Luis García y Christian Martinoli han logrado imponer un estilo innovador en las narraciones de la televisión mexicana, gracias a esa manera irreverente de conducir que tanto los caracteriza, sin embargo, desde el punto de vista del ex futbolista, la carrera de ambos personajes está más cerca de llegar a su fin que de seguir cosechando éxitos.

Durante una plática con el actual comentarista de la cadena Imagen TV, Javier Alarcón, quien llegó a ser su mayor competidor cuando comandaba Televisa Deportes, Luis García admitió que ahora se encuentran "en la cresta" de su carrera como comentaristas, por lo que reconoció ser consciente de que en algún momento deberán de ir hacia abajo y empezarán a perder popularidad.

"Yo sí creo que, como todo en la vida, estamos en la cresta y después hay que bajar la montaña, no hay más. Es el estilo que tenemos y que no solo pertenece a Christian o a García, sino que es de todos, de un departamento que entendió que podíamos ser competidores, algo que logramos cuando muchos años no lo fuimos", comentó. "Ese estilo la producción lo permeó, pero está más cerca de morir que de seguir vigente, es una realidad”.

En ese sentido, el famoso “Dr. García” también comentó que deberán reinventarse en algún momento para encontrar otra puerta, aunque dicha afirmación fue desestimada por Alarcón, quien señaló que no ve la forma como se "pueda aplanar la curva" a corto plazo con las ocurrencias de Martinoli.

“Llevamos ciertos años compitiendo de forma agradable, a la gente le gusta, y va a morir. Si uno revisa la historia ha habido cronistas épicos, históricos, y, como todo, en un momento van a la baja", agregó.