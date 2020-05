TV Azteca: José Ramón Fernández reúne a sus MEJORES pupilos

Durante una entrevista para el programa “Futbol Picante” de la cadena ESPN, el emblemático periodista deportivo José Ramón Fernández, logró reunir en una mesa de debate a David Faitelson, Christian Martinoli y Luis García, quienes son considerados actualmente como los mejores narradores de la televisión mexicana y los cuales fueron sus entrañables puìlos en TV Azteca.

Los cuatro íconos del periodismo deportivo en México y actuales colaboradores del diario RÉCORD, sostuvieron una charla muy amena durante una transmisión en vivo por YouTube, en donde José Ramón Fernández y David Faitelson entrevistaron a Christian Martinoli y Luis García para hablar sobre diversos temas, entre los que destacaron el posible retiro de Martinoli de TV Azteca y de las pantallas.

"Me entrevistó (Miguel) Gurwitz con (Carlos) Hermosillo, y yo dije: 'Mucha gente se mata por un minuto en la televisión o ahora en internet. Yo en vez de estar pensando en cómo seguir ya me quiero ir'.

Antes las declaraciones emitidas en días pasados por el propio Martinoli, al revelar que estaba pensando en su retiro del futbol y de la escena televisiva, ahora el polémico alumno de José Ramón confirmó que se quedará en los medios por lo menos otros 15 años más, pues aseguró a modo de broma que deberá seguir trabajando hasta que sus hijas concluyan la universidad.

"Me dicen:' Ya estás cansado'. Ya me estoy cansando, el tema es que hasta que acaben mis hijas la universidad yo no me puedo ir, así que por lo menos me voy a echar otros 15 años más en esto siempre que tenga (un) lugar en el que me contraten", afirmó Christian.