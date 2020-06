TV Azteca: Christian Martinoli llama “GATO” a Miguel Herrera

El polémico comentarista de TV Azteca Deportes, Christian Martinoli, protagonizó hace algunos años un escandaloso enfrentamiento con el actual director técnico de las Águilas del América, Miguel “Piojo”Herrera, quien en aquel entonces se desempeñaba como estratega de la Selección Mexicana, en donde fue víctima de una agresión por parte del actual entrenador americanista en las instalaciones de un aeropuerto.

Miguel Herrera y Christian Martinoli

Martinoli ofendió a Miguel Herrera

Corría el año 2015 cuando en el aeropuerto de Filadelfia, Miguel Herrera y su hija Mishelle, agredieron físicamente al narrador y por consecuencia, tuvo que ser removido de su cargo como Seleccionador de México. Sin embargo, parece que Martinoli no se ha olvidado de dicho capítulo oscuro en su vida y durante un episodio más de los ‘Farsantes con Gloria’ a través del canal oficial del ‘Doctor’ García, volvió hacer alusión a esa polémica.

Martinoli y Miguel Herrera

Durante una plática muy peculiar sobre la vida y la dificultad que es cuidar a los animales, en este caso específico a los gatos, ya que ChristianMartinoli mencionó que es dueño de dos felinos, afirmó que en diversos momentos de su vida varios gatos le han querido lastimar y no han podido, teniendo a Luis García como protagonista de esos momentos, declaraciones que fueron bastante claras para los que conocen la historia.

Miguel Herrera agredió a Martinoli

Te puede interesar Messi impone récord al marcar 20 goles en 12 temporadas seguidas

“Hoy me rasguñan mis gatos y me hacen mie… las manos, o sea, pero no estoy pensando que la hoja de papel y los gatos me están haciendo mal la vida, que ansiedad tengo de que un gato me rasguñe. Varias veces algunos gatos me han querido rasguñar, en algunos se ha metido el ‘Doctor’ para evitar el problema”, concluyó.