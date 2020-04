TV Azteca: Atacan a Faitelson por alabar a Luis García ¿agresor de mujeres?

Una vez más y como ya es costumbre, David Faitelson, el polémico periodista deportivo de la cadena ESPN, volvió a generar gran controversia al ser duramente criticado en redes sociales, debido a un comentario en el que exaltó el trabajo realizado por Luis García, su ex compañero en TV Azteca Deportes, sin embargo, uno de los usuarios lo cuestionó sobre la agresión del “Dr. García” hacía su ex esposa Kate del Castillo.

David Faitelson

Faitelson fue atacado por no señalar a Luis García

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter, donde David Faitelson publicó un mensaje en el que resaltaba el desempeño de Luis García y Christian Martinoli, ex compañeros suyos durante su etapa en TV Azteca, pero desafortunadamente no todos los usuarios compartieron esa ideología, ya que una persona tachó a Faitelson de encubrir el incidente que el ex futbolista sostuvo con su entonces esposa Kate del Castillo.

Luis García fue señalado de violencia por Kate del Castillo

"La realidad es que @martinolimx y @GarciaPosti están, incluso, por encima de la “eLigaMX”. Nadie como ellos para darle entretenimiento y profundidad a una transmisión. Lo agradecemos más en estos tiempos…”, escribió Faitelson en Twitter.

La realidad es que @martinolimx y @GarciaPosti están, incluso, por encima de la “eLigaMX”. Nadie como ellos para darle entretenimiento y profundidad a una transmisión. Lo agradecemos más en estos tiempos... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) April 11, 2020

Te puede interesar Día de la Mujer: Luis García es reventado por la terrible agresión contra Kate Del Castillo

No obstante, dicho internauta no dejó pasar la oportunidad para cuestionar a David Faitelson sobre aquel terrible hecho protagonizado por Luis García en contra de la actriz Kate del Castillo. “Oye periodista convenenciero, una pregunta, por qué no le dices a Luis García “agresor de mujeres” como lo haces con Renato Ibarra? Digo ambos lo son, pero uno de ellos es tu amigo… Tienes dudas pregúntale a Kate del Castillo.