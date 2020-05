TUDN: Enrique Bermúdez revela el día que casi golpea a David Faitelson

Durante una entrevista con Mauricio Pedroza y Hérculez Gómez para el programa “Ahora o Nunca” de ESPN, Enrique "Perro" Bermúdez, experimentado comentarista de la cadena TUDN, recordó el episodio donde estuvo a punto de llegar a los golpes con el periodista de ESPN, David Faitelson, con quien ahora tiene una muy buena amistad.

El "Perro" Bermúdez recordó que estuvo a llegar a los golpes con David Faitelson en el Estadio Jalisco en un partido de las Chivas Rayadas de Guadalajara pues, previo a esto, el Perro había estado en Honduras en un partido de la Selección Mexicana en donde el Tri había caído derrotado.

"Cuando termina el partido, David hace un reportaje y yo lo veo al aire en Deportv, su estilo clásico, para mí es el mejor color en la historia de México, es el que hace Faitelson. 'Noche de derrota mexicana, noche de descalabro, noche de dolor y noche de perros rabiosos', saca a los policías con unos perros, pastor alemán', y me saca a mí", aseguró El Perro.

Bermúdez agradeció la intervención del Tuca Ferreti aquel día pues, ahora, tiene una gran amistad con David Faitelson, a quien catalogó como una excelente persona y periodista.

"Oye David, ese reportaje que sacaste de perros rabiosos, te dio la orden José Ramón de que lo hicieras o es algo personal conmigo, y me dijo no pues nadie me dio la orden, entonces lo iba yo a agarrar cuando veo que la cámara me toma y el Tuca empieza a gritar. ' No aquí no', era en el vestidor de Chivas. Y bendito sea Dios no llegamos a los golpes, lamentaría mucho eso, a mí querido David lo quiero mucho, me he dado cuenta que es un ser humano extraordinario”, apuntó Bermúdez