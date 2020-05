TUDN: Enrique Bermúdez ARREMETE contra José Ramón Fernández (VIDEO)

No cabe duda que uno de los comentaristas deportivos más emblemáticos en la historia de la Liga MX y la de televisión mexicana, es sin lugar a dudas el legendario Enrique “Perro” Bermúdez, quien durante mucho tiempo ha mantenido una rivalidad laboral directa con el polémico conductor de ESPN José Ramón Fernández, así como con la cadena de TV Azteca Deportes.

Enrique Bermúdez

Enrique Bermúdez criticó a José Ramón

Durante una entrevista concedida para el programa “Ahora o Nunca”, Bermúdez de la Serna arremetió con todo y fue bastante crítico con el estilo que ha manejado José Ramón Fernández durante años, el cual aseguró que solamente se basa en incitar al odio en contra de las Águilas del América.

Enrique Bermúdez explotó contra José Ramón Fernández

“Yo sólo le veo una cosa negativa a José Ramón, y se lo dije en su cara. Le dije ‘tú comes con manteca gracias al América’. Yo creo que un periodista del nivel de José Ramón tiene un lunarcito, ningún periodista puede incitar al público a odiar a un equipo, ahí pierde su objetividad”.

El "Perro" habló muy duro sobre José Ramón

En otra de las revelaciones hechas por el famoso “Perro” Bermúdez, también confesó que estuvo a nada de firmar con ESPN, por lo que hubiera sido compañero de José Ramón, algo que no le hubiera agradado en nada, debido a la manera en la que el presentador se dirige hacia sus colegas durante los programas.

Enrique Bermúdez y José Ramón Fernández

“No sé si hubiéramos chocado muy fuerte, porque yo a José Ramón lo respeto mucho, pero algo que no me gusta, como televidente, es la forma en la que trata a sus compañeros. A veces los trata muy mal, es déspota al aire. Yo no hubiera soportado eso”, aseveró tajantemente el conductor de TUDN.