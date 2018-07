TAS anula sanción al Milan; jugarán la Europa League

�� | The first goals of our pre-season came today in the friendly vs Novara. See the photo gallery ➡ https://t.co/oY2uCBMO7i

�� | I primi gol stagionali sono arrivati oggi nell'amichevole contro il Novara. Guarda la nostra gallery ➡ https://t.co/dL4zx53skl#MilanNovara 2-0 pic.twitter.com/bQuPxWFNrD