Suzy Cortez baila sensualmente mostrando sus tonificados GLUTEOS (VIDEO)

La brasileña Suzy Cortez volvió a poner su cuenta de Instagram en llamas, y es que la bellísima modelo está promocionando su app en donde ofrece contenido exclusivo y sin censura.

En el video podemos ver a Suzy súper sexy con un traje de baño rojo y moviendo la cadera de forma muy sugestiva, lo que explica el porqué ganó el título de Miss BumBum.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

En otras ocasiones Suzy nos ha demostrado que es una gran aficionada al futbol, y que adora con todo su corazón al argentino Lionel Messi, también nos ha mostrado sus virtudes con el balón.

La camiseta que más le gusta vestir es la del barcelona con el número 10 de messi, incluso ha publicado unos videos donde hace gala de su talento futbolístico. También ha dedicado algunas fotos y videos al ‘Pulga’ del Barcelona.

La sensual brasileña presume su bien formadas curvas

No hay que olvidar, que Suzy también ha aparecido en la revista Playboy versión mexicana solamente vistiendo su traje de eva, en donde hace derroche de la sensualidad que le caracteriza.

Todos sabemos que Miss BumBum tiene un cuerpazo de infarto, y que luce unos pequeños tatuajes, pero hay uno que es su favorito y se encuentra en un lugar muy especial no sólo para ella, si no para todos sus seguidores que quisieran que su nombre estuviera ahí.

Te puede interesar: Suzy Cortez no respeta y cachondea frente al propio CRISTO REDENTOR

Lionel Messi es un suertudo, porque no conforme con tener una esposa bellísima y con un cuerpazo como es Antonella Roccuzzo, tiene a Suzy como su más grande admiradora que además se derrite por él.

El tatuaje tan especial de Suzy no es una flor ni la representación de un animal, tampoco es un paisaje, no es la luna ni el sol, es simplemente el apellido Messi seguido del número 10 y el escudo del F. C. Barcelona los que enmarcan sus caderas y quedan justo debajo del elástico de su ropa interior.

Suzy Cortez baila sensualmente mostrando sus tonificados GLUTEOS (VIDEO)

Únete a nosotros en Instagram