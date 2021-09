Suspenden partido de fútbol por ataque de abejas contra jugadores en Bolivia

Se registró un hecho inédito en Bolivia; suspenden partido de fútbol luego de que un enjambre de abejas llegara para atacar a los jugadores del encuentro. Varios de ellos tuvieron que correr para encontrar refugio y quitarse a los insectos que les estaban provocando picaduras.

De acuerdo con medios locales, el encuentro se disputaba entre el Atlético Warnes y Municipal Pailón, en el estadio Édgar Peña Gutiérrez, ubicado en la ciudad de Warnes en Bolivia.

Las imágenes del momento en el que las abejas atacan a los futbolistas rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Tal parece que los partidos no pueden llevarse a cabo; previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que la FIFA investiga lo sucedido en el Argentina VS Brasil, en donde varios jugadores no respetaron las medidas sanitarias y violaron la cuarentena obligatoria.

Suspenden partido por ataque de abejas

Las abejas atacaron a los jugadores

En las imágenes se puede ver como el enjambre de abejas se acercaban a la cancha y varios jugadores optaron por tirarse al pasto, mientras que otros decidieron salir corriendo de la zona para buscar refugio.

Los auxiliares de los equipos usaron mangueras con agua e incluso fuego para intentar ahuyentar a los insectos. Todo parecía inutel, pues la insistencia de los insectos era mucha.

“Debe de haber un panal cerca porque es muy peligrosa la cosa”.

Cuando el incidente fue controlado, se reanudó el partido dejando un marcador 2-0 favor del Atlético Warnes.

¿Por qué suspenden el partido Brasil hoy?

Por presunta violación a las medidas sanitarias suspendieron el encuentro

Era un encuentro de clasificación para la Copa Mundial que fue suspendido 5 minutos después de empezar cuando las autoridades sanitarias brasileñas ingresaron a la cancha porque cuatro jugadores argentinos no respetaron la cuarentena obligatoria.

Esta no es la primera vez que suceden situaciones de este tipo, suspenden partido de fútbol en Rusia por una intensa niebla, posteriormente el encuentro se reanudó.

