Surge posible alianza entre ciclistas colombianos para el Tour de Francia

El ciclista de origen Colombiano, Egan Bernal abrió la puerta para hacer una alianza colombiana en el próximo Tour de Francia y de esta manera evitar que eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar brillen en la ronda francesa, como lo expuso su compatriota Nairo Quintana.

Sin embargo, Egan recordó que en el pasado Nairo no le ayudó a tirar cuando se habían escapado juntos. “Qué raro que hable de alianzas cuando muchas veces he atacado yo y me he ido con él, le he pedido el cambio y no me pasa a tirar. Me llama la atención”.

“Va a ser complicado y si se presenta la oportunidad, ¿por qué no pasar?... Viniendo de Nairo espero que lo haga”, agregó Egan.

Resaltó que más allá de todo si no gana el Ineos espera que lo haga un colombiano. “No sé si se pueda dar una alianza. Me gustaría que, si no soy yo o mi equipo, ganara un compatriota, pero tampoco es fácil decir ‘nos vamos todos los colombianos’”, indicó el deportista de Colombia.

El campeón del Tour de Francia del año pasado enfatizó en que su principal objetivo es pelear por el título. “Cada uno debe ser profesional y buscar su oportunidad, sin mirar si es colombiano”.

Egan no tendrá tanta ayuda sin Thomas

El británico Bradley Wiggins, ganador del Tour 2012 con el maillot del Sky, considera que con la ausencia del galés Geraint Thomas en el Ineos “el líder Egan Bernal no va a tener este año tanta ayuda”.

Wiggins, actualmente comentarista en Eurosport, analizó el impacto que puede tener la ausencia de Thomas, vencedor del Tour 2018, en su equipo de siempre, ahora liderado por el colombiano Bernal, defensor del título.

Egan busca conquistar el Tour de Francia

“Bernal no va a tener tanta ayuda este año. Tiene que asumir ese papel de liderazgo cuando Richard Carapaz y sus compañeros de equipo queden descolgados. Será una dinámica diferente para él, nunca antes se había encontrado con este caso “, dijo Wiggins.

La escuadra británica decidió a última hora la inclusión en el Ineos del ecuatoriano Richard Carapaz, maglia rosa del Giro 2019, cuando era el ciclista sudamericano el elegido para defender su corona en Italia.

En el cambio de planes Carapaz fue reclutado para el Tour y Geraint Thomas llevará los galones del Ineos en el Giro de Italia que se disputará del 3 al 25 de octubre.

Con información de El Colombiano