Surfista recibe puñalada al defenderse de un violador

A través de su cuenta oficial de facebook e instagram, la surfista de 21 años, Mariana Rocha Assis relató el escalofriante momento en el que una persona del sexo masculino intentó violarla y ella recibió una puñalada al defenderse en Portugal.

"Ira, frustración, dolor, miedo, ni siquiera estoy seguro de lo que siento.... no sólo por saber la suerte que tuve, sino el hecho de que el hijo de puta sigue ahí fuera"

..."Para los que siguen preguntando o para los que ya están diciendo cosas que no han pasado, aquí está la historia: me iba a casa sola por la noche, cuando un hombre trató de violarme. No lo hizo. Tuve la suerte de tener la sangre fría para darle una rodilla en las bolas cuando más tarde me apuñaló en el vientre. Tengo mucho respeto por todas las mujeres que no pueden reaccionar como yo lo hice y son violadas por estos locos que están sueltos y deberían estar en el infierno. Y aún así, gracias a Dios que estoy vivo. Para todos los que llamaron y enviaron mensajes lamento no haber respondido pero el teléfono móvil no dejó de sonar. Amor Mariana ❤️"

Cabe mencionar que a partir de su publicación, fueron muchas personas quienes se conmovieron por su historia y compartieron con ella mensajes de apoyo y admiración.

Assis, actual puesto nueve del ranking de su país, deberá alejarse de su deporte favorito debido al ataque que sufrió pues recibió una puñalada en el vientre y no estará presente en el próximo torneo de Brasil donde ya había sido inscrita.

Sobre el agresor, no se conoce su paradero ya que la surfista escapó como pudo del sujeto que quiso violarla. Por lo pronto, se espera que las autoridades logren atrapar al hombre que atentó contra su voluntad y su vida.

gg