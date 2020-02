Super bowl 2020: Las únicas y diferentes se manifiestan para ver el show de medio tiempo

En estos momentos se está llevando a cabo uno de los eventos más importantes del mundo en cuestión del futbol americano; el Súper Bowl LIV, además de ser un evento en el que solo llegan dos equipos más importantes por una parte de la Conferencia Americana y por otra la Conferencia Nacional, es un espectáculo que genera muchos ingresos de publicidad a nivel mundial, decenas de empresas buscan un espacio en el juego que lo ven millones de personas.

Algunos usuarios prefieren no ver el Super Bowl

Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers están jugando un duelo importante en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, el encuentro definirá al Campeón de la Temporada 100 de la NFL, sin embargo, en twitter hubieron usuarios que manifestaron su sentir y su poco interés por el Super Bowl con el Hastag “Soy la única” o “Super Bowl” lo expresaron.

Te puede interesar: Super Bowl 2020: El Chavo del 8 participa en el Súper Tazón

En este caso fueron las féminas las que expresaron el poco interés por el Súper Bowl con comentarios como: “Soy la única que solo ve el superbowl por el medio tiempo jaja”, “Soy la única que pertenece al 99% que no ve el Super Bowl”, “Soy la única que puso el show del entretiempo del #SuperBowl y después cambió el canal?”, “Soy la única que no estoy pendiente, ni mucho menos estoy viendo la súper Bowl”, “Creo que soy la única persona que no tuvo reunión en casa para ver el SuperBowl.”.

Ante estos comentarios, varios han sido del agrado de algunos usuarios que le dan captura de pantalla y que lo utilizan para hacer “memes” pues como ya se ha mencionado, hay persona que solo vieron el show de medio tiempo y nuevamente siguieron con sus actividades o con una serie de Netflix, lo que sí se puede asegurar es que en twitter se están volviendo tendencia.

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana