Super Bowl LIV: Touchdown para Tom Brady ¡se va de los Patriotas!

Touchdown para Tom Brady ¡se va de los Patriotas!

El seis veces campeón del Super Bowl con los patriotas de Nueva Inglaterra en la NFL, Tom Brady, será agente libre en marzo de este año y su destino en el equipo es incierto luego de su derrota en Playoffs ante los Titanes.

El quarterback de los Patriots dijo tras una derrota de 20-13 ante los Titans de Tennessee el sábado por la noche que no tiene planes de retirarse, lo que deja en manos del dueño Robert Kraft y el entrenador Bill Belichick la decisión de darle un nuevo contrato o ver al mejor jugador en la historia de la franquicia lucir otro uniforme.

Tom Brady Live Postgame Press Conference: https://t.co/xoZTZfczDZ — New England Patriots (@Patriots) January 5, 2020

“Yo diría que es muy improbable, con suerte, improbable” que se retire, les dijo Brady a los reporteros. Amo jugar fútbol americano, amo jugar con este equipo. He amado jugar con este equipo por dos décadas y he ganado muchos partidos. No sé lo que vendrá”, comentó luego del encuentro donde quedaron eliminados.

Cabe mencionar que existe la posibilidad de que Patriots le ofrezca un nuevo contrato, con un salario menor a los 23 millones de dólares que sumó la última temporada, aunque los números que tuvo el quarterback de 43 años no le garantizan la posibilidad.

Con 4,057 yardas, el 2019 fue el año menos prolífico para Brady desde 2010, si se excluye la temporada de 2016, en el que apenas jugó 12 encuentros por una suspensión (3,554 yardas).

Equipos que quieren a Tom Brady como Quarterback

Brady podría encajar bien sería en los New York Giants. En dicha institución, Tom Brady encontraría a un corredor que no tuvo en New England, Saquon Barkley liberaría de mucha presión al quarterback, quien además tendría armas como Golden Tate y Sterling Shepard.

