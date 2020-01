Super Bowl LIV: George Kittle "SÍ JUGARÁ" ante los Green Bay Packers (Vídeo)

Luego que se diera a conocer la lesión que sufría en el tobillo el ala cerrada de los San Francisco 49ers, George Kittle, su compañero de equipo Kyle Juszczyk descarto que el número 85 de los 49ers quede fuera de las finales de la Conferencia Nacional.

Parece ser que dentro del vestuario de los Niners, hay pocas dudas de que el All-Pro TE se perderá el gran juego ante los Green Bay Packers este domingo.

George Kittle si jugará la final de la Conferencia Nacional

"No creo que tengamos que preocuparnos de que George no esté allí. Realmente no creo que haya nada que pueda evitar que juegue", dijo Kyle Juszczyk en el programa Bueno Dias Fútbol de la cadena de la NFL.

El comentario de Juszczyk subraya informes de San Francisco que notaron que George Kittle no caminaba cojeando el miércoles, lo que lleva a la creencia de que faltar a la práctica era meramente precautorio después de que se lesionó el tobillo en la victoria del sábado sobre los Minnesota Vikings.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

George Kittle se repone de la lesión en el tobillo y enfrentara a los Empacadores

George Kittle domina el ataque aéreo de los 49ers, generando 1,053 yardas y cinco touchdowns en 85 recepciones esta temporada en 14 juegos. Un demonio de YAC, la capacidad de Kittle para encontrar hierba abierta y atravesar a los posibles tacleadores, estimula el juego de pases rápidos de Kyle Shanahan.

Te puede interesar: Super Bowl LIV; Aaron Rodgers sueña con derrotar a los 49ers

El jugador de 26 años generó 129 yardas de recepción y un touchdown en el enfrentamiento de la Semana 12 contra los Packers, la mayor cantidad de yardas de recepción permitidas por Green Bay en las últimas cinco temporadas. Fue el único juego de Kittle esta temporada con más de 100 yardas y un TD receptor.

Cabe recordar que en sus últimos 11 juegos (desde la semana 7), los Green Bay Packers han permitido 710 yardas de recepción a George Kittle.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana