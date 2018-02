Super Bowl LII: No todo es perfección, los escándalos lo persiguen

Estos escándalos han marcado las últimas ediciones del partido más importante de la NFL.

La historia de los Super Bowl no ha sido perfecta, pues han sucedido algunos escándalos que poco a poco fueron ensombreciendo a uno de los eventos más importantes del mundo del deporte, después de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Futbol.

Como todo en esta vida, el Super Bowl no es perfecto, siempre ha tenido algún momento donde todo se viene abajo.

En varias ocasiones fueron algunos de los artistas invitados al halftime los que se encargaron de manchar con sus espectáculos este magno evento y en otros casos fueron los propios jugadores como el caso de Tom Brady y los Patriotas de Nueva Inglaterra cuando poncharon los balones.

Conoce los escándalos del Super Bowl:

“Nipplegate”

Este es uno de los escándalos que para este Super Bowl 2018 está volviendo a cobrar fuerza, pues el invitado de esta 52 edición estuvo involucrado, Justin Timberlake.

Pues fue en el 2004 cuando Justin y Janet Jackson se encontraban interpretando el tema “Rock your body”, todo marchaba bien hasya que al final de la canción, al cantante de 37 años de edad, desprendió una parte del vestuario de la hermana de Michael Jackson, quien hizo historia en este evento deportivo.

Todo pasó tan rápido que fueron micro segundos los que Janet mostró uno de sus pezones en el evento que fue visto por más de 140 millones de fans alrededor del mundo.

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) recibió 540.000 quejas de espectadores, y la Liga Nacional de Fútbol (NFL) suspendió su acuerdo con MTV para que produjera el evento.

Todo habría sido un “mal funcionamiento del vestuario”, según MTV, sin embargo el “Nipplegate” afectó la imagen de Janet Jackson, pero curiosamente no la de Justin Timberlake.

Tom Brady y los balones desinflados, “Deflagate”

Sin lugar a duda, Tom Brady, ya es uno de los mejores quartersback de la historia del futbol americano, junto a los Patriotas de Nueva Inglaterra se ha coronado 5 veces y ahora espera tener su sexto anillo, convirtiéndose así en el mejor por encima del gran Joe Montana.

Sin embargo hay un hecho que hará que Brady no se vaya al Salón de la Fama de forma impecable, pues fue en el 2015, año donde disputaron la final ante los Seahawks de Seattle cuando sucedió el famoso 'deflagate'.

El considerado 'niño bonito' de la NFL y esposo de la súper modelo Gisele Bündchen, estuvo involucrado en el escándalo que trató sobre los famosos balones desinflados.

Pues en el partido por la clasificación para el Súper Tazón contra los Indianapolis Colts, se descubrió que el equipo de los Patriots había desinflado los balones que prestó para jugar el primer tiempo, y así facilitarle el trabajo a Brady.

El jugador fue castigado con cuatro partidos y una multa económica, sin embargo eso no evitó que su imagen quedará manchada, situación que sigue ensombreciendo los siguientes eventos.

La 'Britney señal' de M.I.A

En 2012, la cantante M.I.A. se presentó junto a Madonna en el espectáculo de medio tiempo del Superbowl.

El escándalo fue porque a mitad de su presentación, “Give Me All Your Lovin’”, la mujer levantó el dedo del medio, insulto universal a todo el público que estaba presente y que veía el show del halftime en sus casas.

Las redes sociales ardieron, dándole toda la atención al hecho y nada a Madonna, lo que no le gustó nada.

La NFL, en tanto, demandó a M.I.A. por 16 millones de dólares, y la cantante no pudo hacer otra cosa mejor que pedirle prestado el dinero a Madonna por Twitter.

