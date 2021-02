Super Bowl 2021: Cómo ver EN VIVO el partido entre Chiefs y Buccaneers de la NFL

El domingo del Super Bowl 2021 está a la vuelta de la esquina y los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers están listos para jugar en el juego más importante del fútbol Americano.

El jugador más valioso del Super Bowl, Patrick Mahomes, y los Kansas City Chiefs 14-2 buscan repetir como campeones del Super Bowl después de la victoria del año pasado sobre los San Francisco 49ers.

Mahomes lanzó para 286 yardas y dos touchdowns con dos intercepciones, mientras que Travis Kelce anotó un touchdown en seis recepciones. Este año, Mahomes se enfrentará a Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers.

Según expertos, los Buccaneers son favoritos sobre los Chiefs para ganar el Super Bowl 2021.

Este domingo 7 de febrero se celebrará el partido más importante de la NFL: el Super Bowl 2021.

The Weeknd presentará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de este año alrededor de las 8:00 pm EST, 7 de la noche CST. La cantante de R&B Jazmine Sullivan y el cantante de country Eric Church realizarán un dueto del himno nacional antes del inicio. La artista ganadora del Grammy HER cantará "America the Beautiful".

Cómo ver el Super Bowl 2021 en vivo

CBS transmitirá el Super Bowl de este año con Jim Nantz y Tony Romo anunciando el juego. Consulte sus listados locales para ver qué canal de televisión CBS se encuentra en su área. Para aquellos que no tienen acceso a CBS, pueden ver el juego gratis en su teléfono o dispositivos conectados con la aplicación CBS Sports o en CBSSports.com.

También podrás ver este show en vivo en la señal de Fox Sports, Canal 5 y Azteca 7, mientras que en La Verdad Noticias tendremos el minuto a minuto y toda la cobertura.

Cuándo : domingo 7 de febrero de 2021

Hora de inicio : 6:30 pm ET (3:30 pm PT)

Dónde : Estadio Raymond James en Tampa, Florida

¿Cuánto tiempo dura el medio tiempo del Super Bowl?

Con base en las presentaciones de grandes figuras en ediciones pasadas, un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl tiene una duración estimada de entre 12 y 15 minutos.

Cómo ver el medio tiempo del Super Bowl 2021

Con estos ingredientes, este domingo 7 de febrero de 2021 Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs medirán sus fuerzas en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México, en el Super Bowl LV, cuyo show de medio tiempo, que contará con la actuación de The Weeknd, se estima que se lleve a cabo entre las 18:45 horas y 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Instagram y mantente informado.