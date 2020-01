Super Bowl 2020: ex cambia la gorra de los 49ERS por enchiladas pero NFL le regala otra

Ni las gorras, ni los tenis ni cualquier otra cosa que pueda ser de colección se puede cambiar por unas simples enchiladas (bueno si son suizas igual y si), el día de hoy les vamos a contar la historia de Regina, una fiel seguidora de San Francisco 49ers, ya que su ex novio el gracioso cambio la gorra de su equipo que va a disputar el Super Bowl 2020, pero la NFL salio al rescate.

Una publicación via Twitter, esta Regina contó la historia de lo sucedido, donde lo único que quería era de regreso su gorra de los 49ers pero se ex la había cambiado por unas enchiladas de "doña Lulu" (¡carajo!), de verdad que esas enchiladas deben llevarte al cielo como para haber cambiado esa gorra.



Gorra de los 49ers por unas enchiladas.

La persona que menciona que es su ex, dice que pues ya no será posible por que el individuo las cambio por unas "suculentas, deliciosas, majestuosas y ricas enchiladas" (¿habrán sido verdes?), con doña Lulu que quien sabe donde este su local pero si lo encuentran, mandenlo para verificar si si saben tan buenas como para haber hecho ese trueque.

La señorita Regina publicó en Twitter y pese a que casi no hay reacciones tuvo un impacto muy bueno, tanto así que llegó a oidos de la NFL México y decidieron regalarle una nueva y no ande mendigando con su ex.

Mi ex cambió mi gorra favorita por unas enchiladas. Que tal empezó su martes? pic.twitter.com/Z3HkG7eMHq — Regina�� (@rerivadeneyra99) 21 de enero de 2020

La cuenta de la NFL México le repsondió a Regina y le comentó que le mandara su dirección, ya que le mandarán una nueva gorra de los San Francisco 49ers para que pueda ver el Super Bowl a gusto y sin su ex.

Si este sujeto que no se sabe su nombre tenía aún esperanzas en regresar con Regina, pues aquí se le acabaron, esperemos que esas enchiladas las haya disfrutado más que una gorra de los 49ers y por su puesto más que su relación.

¡Hola Regina! mándanos un DM y te haremos llegar una gorra de tus amados #GoNiners para que disfrutes del #SuperBowlLIV como se debe �� pic.twitter.com/PSlFApxrfb — NFL México (@nflmx) 21 de enero de 2020

