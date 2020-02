Super Bowl 2020: Tom Brady AFIRMA no ir a ningún lado (VIDEO).

El Súper Tazón es un evento muy seguido en gran parte del mundo, en dicho evento muchas marcas suelen lanzar sus campañas publicitarias con espectaculares comerciales, el Super Bowl 2020 no fue la excepción y alguien que se ha robado el show fue el mariscal de campo Tom Brady de 42 años de edad, luego de asegurar en un video que no iría a ningún lado; luego de los rumores que apuntaban a su salida del equipo de los Patriots.

Y es que la leyenda viviente del equipo de New England conmocionó las redes sociales el domingo del Super Bowl 2020, luego de que publicó en su cuenta de Twitter un video en donde puso: ‘hoy tengo un anuncio importante’ y fue acompañado con una grabación publicitaria para Hulu, una compañía que se dedica al streaming en línea.

Super Bowl 2020: Tom Brady AFIRMA no ir a ningún lado (VIDEO).

Todo estuvo normal en ese momento, pero cuando está por culminar el comercial de dicha empresa, mismo que fue grabado en el Gillette Stadium (casa de los New England Patriots), el veterano jugador hizo mención a lo siguiente: “¿Yo?, Yo no me voy a ninguna parte”.

Brady sigue dejando dudas de su futuro con los Patriots

Con esto el mariscal de campo Tom Brady desató la algarabía en los fanáticos de los Patriots, quienes interpretaron que con el mensaje emitido por su gran figura, era destacar que permanecerá con la franquicia seis veces ganadora del Trofeo Vince Lombardi, sin embargo, el misterio más grande en la temporada baja de la NFL, de momento sigue sin tener un desenlace oficial por parte de sus involucrados.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Te puede interesar: Super Bowl 2020: Andy Reid AFIRMA que el título inició en México

Algunos especulan con una posible salida del mariscal de campo Tom Brady del equipo que ha llevado a la grandeza a dicha franquicia de la NFL.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana