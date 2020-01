Super Bowl 2020: Patriotas no serán los mismo sin Tom Brady asegura Joe Namath

El legendario QuarterBack de los Ram Joe Namath, declaró en reciente entrevista para ESPN que no se imagina al 6 veces campeón del Super Bowl, Tom Brady dejando a los Patriotas de Nueva Inglaterra.

"Está casi más allá de mi creencia que él iría a otro equipo bajo cualquier circunstancia. No puedo imaginar esa separación. Mudarse del área de Nueva Inglaterra a la que él está tan acostumbrado, y su familia, eso también es algo difícil. No creo que él lo deje totalmente atrás, realmente no lo hagas”, dijo en la entrevista el llamado Broadway Joe.

Joe Namath no se imagina a los Patriotas sin Tom Brady

Para Joe Namath la idea que Tom Brady se mude a otro equipo y deje al equipo con el que ha llegado a la fama y del cual ha sido pieza fundamental no es una buena idea separarse ambos en la NFL, pero apoya al quarterback que más partidos ha ganado en la historia de la liga.

"Quiero verlo jugar tanto como quiera física y mentalmente, hombre, porque todos hemos visto a lo largo de los años la ejecución que ha sido excelente la mayoría de las veces. No vemos ese tipo de jugador, ese tipo de personaje, muy a menudo. Es muy raro", mencionó.

Joe Namath quiere que Tom Brady se quede con los Patriotas

Namath simplemente no quiere que Brady repita el error que cometió al seguir adelante y dejar atrás una franquicia con la que era sinónimo.

"Desearía saber lo que aprendí al hacer esa transición antes de hacerlo. Lo que significa que resultó ser una transición muy difícil", aclaró.

Joe Namath es miembro del Salón de la Fama de la NFL

Cabe recordar que Tom Brady ha mencionado que pudiera jugar en un equipo diferente a los Patriotas de Nueva Inglaterra ya que por primera vez en su carrera agente libre a partir del 18 marzo y estará dispuesto a escuchar ofertas de otros equipos de la NFL.

