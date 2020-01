Super Bowl 2020: Jimmy Garoppolo vs Patrick Mahomes (VIDEO)

En el Super Bowl LIV se exhibirán dos unidades ofensivas fabulosas y eficientes, ya que los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, terminaron la temporada regular de 2019 dentro de las mejores cinco ofensivas respecto a puntos, además de que hasta el momento ninguno ha decepcionado en los juegos de playoffs.

Ambos equipo prometen un gran espectáculo

Ambos quarterbacks tiene técnicas diferentes

Ambos mariscales de campos son diferentes, ya que Patrick Mahomes es el creador de todo el juego de Kansas City mientras lance mucho, como lo hizo contra los Titanes con 35 intentos de pase. Pero también es efectivo sobre el terreno y bajo presión, no hay nada que el ex pasador de Texas Tech y el MVP de la NFL 2018 no pueda lograr en este momento, por lo que se coloca como favorito (+125) para ganar el premio al Jugador Más Valioso del Super Bowl LIV, según BetOnline.

Patrick Mahomes es favorito para MVP

En tanto, Jimmy Garoppolo, completó 6 de 8 pases para 77 yardas en medio del verdadero dominio de Raheem Mostert y los 49ers corriendo contra Green Bay. Sin embargo, Jimmy G demostró más de una vez que podía cumplir en juegos cerrados y ganar juegos lanzando la pelota. El plan de los 49ers debería ser priorizar su juego terrestre contra una defensa de los Jefes por debajo de la media, pero si eso no funciona, Garoppolo tiene suficientes armas para liderar a los Niners.

Jimmy Garoppolo tiene un gran juego por tierra

Comparación QB - los números

Mahomes - 319/484, 65.9%, 4 031 yardas por pase, 26 TD, 5 INT, calificación 105.3 (7mo en la NFL)

Garoppolo - 329/476, 69.1%, 3 978 yardas de pase, 27 TD, 13 INT, 102.0 calificación (8vo)

El próximo 2 de febrero se enfrentarán en el Hard Rock Stadium de Miami, dos de las ofensivas más poderosas tanto por tierra como por aire, quienes buscarán a toda costa la gloria de levantar el Trofeo Vince Lombardi en la casa de los Miami Dolphins.

