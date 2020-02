Super Bowl 2020: Historia de los Anillos de Campeón - Super Bowl XXI

El pasado domingo los Kansas City Chiefs lograron levantar su segundo trofeo Vince Lombardi luego de 50 años de no conseguirlo, tras una espectacular remontada 31-20 frente a los San Francisco 49ers en un encuentro emocionante lleno de explosividad y una gran demostración tanto ofensiva como defensiva.

Super Bowl 2020: Historia de los Anillos de Campeón - Super Bowl XXI

A continuación te presentamos una de las historias más curiosas que envuelve a uno de los anillos del Super Bowl, en donde se demuestra que este distintivo es tan valioso sentimentalmente como el costo que estas sortijas llegan a alcanzar debido a los diamantes y joyas preciosas que estos contienen.

Super Bowl 2020: Historia de los Anillos de Campeón - Super Bowl XXI

SUPER BOWL XXI 1986: NEW YORK GIANTS

Bobby Johnson, exjugador de los New York Giants, era adicto al crack, sin hogar y urgido de una dosis, Johnson vendió su anillo del Super Bowl XXI.

"De hecho, le pregunté al tipo cuánto me podía dar a cambio", expresó Johnson en una nota publicada por ESPN en 2016. "Me ofreció $1,000. Le dije que no, porque sabía que yo no sería capaz de devolverle ese dinero. Finalmente, redujo su oferta hasta $250. Dije: 'Lo aceptaré'".

Boby Jhonson

Sin embargo, la historia tiene un final feliz ya que Johnson dejó las drogas y recuperó su anillo (gracias a la ayuda de su exentrenador Bill Parcells y el empresario neoyorquino Lee Einsidler) durante un evento de fin de semana de exjugadores.

Anillo del Super Bowl XXI

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana