Super Bowl 2020: Historia de los Anillos de Campeón - Super Bowl XVII

El pasado domingo los Kansas City Chiefs lograron levantar su segundo trofeo Vince Lombardi luego de 50 años de no conseguirlo, tras una espectacular remontada 31-20 frente a los San Francisco 49ers en un encuentro emocionante lleno de explosividad y una gran demostración tanto ofensiva como defensiva.

Los Chiefs consiguieron su segundo campeonato

Historia del anillo de Alvin Garrett

A lo largo de toda la historia del futbol americano, la NFL premia con el trofeo Vince Lombardi al equipo que consigue el campeonato, sin embargo, este no es el único reconocimiento que recibe la franquicia ganadora sino también todos los jugadores y entrenadores reciben un anillo conmemorativo luego de lograr el triunfo.

Trofeo Vince Lombardi

A continuación te presentamos una de las historias más curiosas que envuelve a uno de los anillos del Super Bowl, en donde se demuestra que este distintivo es tan valioso sentimentalmente como el costo que estas sortijas llegan a alcanzar debido a los diamantes y joyas preciosas que estos contienen.

Anillos del Super Bowl

SUPER BOWL XVII 1982: WASHINGTON REDSKINS

En 1989 el receptor abierto de los Pieles Rojas Alvin Garrett, decidió que su anillo del Super Bowl ya no tenía valor para él y que podía ayudarle a costear su deseo de convertirse en ministro. Publicó un aviso en el diario The Washington Post y vendió el anillo. "Volé hasta el aeropuerto de La Guardia en Nueva York y el sujeto me pagó en efectivo", recuerda Garrett. "Mi vida estaba tan estropeada que necesitaba de Dios".

Alvi Garrett con sus sortijas

En 2016, una persona que laboraba en la industria de la joyería en Nueva York revisaba una caja con distintos artículos. Encontró el anillo dañado de Garrett, aunque los diamantes habían sido extraídos. Hizo contacto con los Washington Redskins, quienes localizaron a Garrett, quien residía en Huntsville, Alabama. El anillo fue restaurado y según afirma Garrett: "No se puede notar la diferencia".

Anillo de Alvin Garrett

Anillo del Super Bowl XVII

