Super Bowl 2020: Historia de los Anillos de Campeón - Super Bowl XIX

El pasado domingo los Kansas City Chiefs lograron levantar su segundo trofeo Vince Lombardi luego de 50 años de no conseguirlo, tras una espectacular remontada 31-20 frente a los San Francisco 49ers en un encuentro emocionante lleno de explosividad y una gran demostración tanto ofensiva como defensiva.

Kansas City se proclamó campeón del Super Bowl LIV

Historia del Anillo de Roger Craig

A continuación te presentamos una de las historias más curiosas que envuelve a uno de los anillos del Super Bowl, en donde se demuestra que este distintivo es tan valioso sentimentalmente como el costo que estas sortijas llegan a alcanzar debido a los diamantes y joyas preciosas que estos contienen.

San Francisco consiguió ganar el Super Bowl XIX

SUPER BOWL XIX 1984: SAN FRANCISCO 49ERS

El legendario corredor de los San Francisco 49ers, Roger Craig, mantiene sus anillos, incluyendo el primero que obtuvo en el Super Bowl XIX, dentro de una caja fuerte. No obstante, Craig ha dispuesto en su testamento que cada uno de sus cinco hijos recibirá en legado un anillo de importancia.

Roger Craig

Sus tres primeros hijos heredarán cada uno un anillo del Super Bowl, mientras que el cuarto obtendrá su anillo como miembro del equipo All Decade de la NFL de los años 80 y su quinto vástago recibirá el anillo que ha ansiado por tanto tiempo y no ha recibido aún: su anillo de miembro del Salón de la Fama.

Roger fue un espectacular corredor de poder

"No me gusta presumir de mis anillos", expresa Craig. "No soy un tipo ostentoso. No me gusta parecerme a Liberace o algo así". Solo quiero que todos reciban algo especial de su padre", relató.

Anillo del Super bowl de San Francisco

